Το πρόσωπο στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης που δίνει άλλη... νότα

Η χρησιμοποίηση του Γιόελ Φαν Νιφ στο αρχικό σχήμα της φιλικής αναμέτρησης της Ανόρθωσης με τον Ατρόμητο, είναι το στοιχείο που δίνει άλλη... νότα. Ο Ολλανδός μέσος αποκτήθηκε στην περσινή περίοδο, όμως οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να... ορθοποδήσει και δεν έπαιξε ούτε λεπτό με την φανέλα της «Κυρίας». Ουσιαστικά κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο ο Ολλανδός μέσος.

Από εκεί και πέρα, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο επέλεξε για την ενδεκάδα τους: Κάλστρομ, Κις, Μπέργκστρομ, Τόσιτς, Φουρτάδο, Σατίν, Φαν Νιφ, Μίντεντορπ, Ντιόν, Μ. Ηλία, Λόπες.