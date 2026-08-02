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Κέρδισε τη «μάχη» η Γιουβέντους και έκανε δικό της τον Αλαϊμπέγκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Κέρδισε τη «μάχη» η Γιουβέντους και έκανε δικό της τον Αλαϊμπέγκοβιτς

Aπό το γερμανικό πρωτάθλημα, δοκιμάζει τις... αντοχές του στο Ιταλικό!

Κέρδισε τη... μάχη η Γιουβέντους και έκανε δικό της τον Αλαϊμπέγκοβιτς

Παίκτης της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα είναι ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (18, 1.86), ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Βέκια Σενιόρα έως το 2031.

Στο Τορίνο έως το 2031 ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς! Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα τον 18χρονο Βόσνιο, ο οποίος από την Bundesliga και τη Λεβερκούζεν, μετακομίζει στη Βόρεια Ιταλία για τους Μπιανκονέρι.

Μετά τον Ραντάλ Κόλο Μουανί, η Γηραιά Κυρία ενισχύεται περαιτέρω με τον ανερχόμενο Βόσνιο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα των Ασπιρίνων σε 44 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε 13 φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Η Τσέλσι, η Νάπολι και η Ρόμα ήταν επίσης επίδοξοι... μνηστήρες για τον παίκτη αλλά όπως φαίνεται οι Τορινέζοι έκοψαν πρώτοι το... νήμα.

Ο 18χρονος φέρελπις μέσος αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα της πατρίδας του, σημειώνοντας ένα γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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