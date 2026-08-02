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Έμειναν ελάχιστες θέσεις για το ταξίδι στο Μπραν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έμειναν ελάχιστες θέσεις για το ταξίδι στο Μπραν!

Σημαντική ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για την επίσημη εκδρομή στην Νορβηγία

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας μας ότι έχουν απομείνει οι τελευταίες 15 διαθέσιμες θέσεις για την επίσημη επιχορηγημένη εκδρομή στο Μπέργκεν, ενόψει του αγώνα με αντίπαλο τη Μπραν για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Conference League.

Οι θέσεις διατίθενται στην τιμή των €850 ανά άτομο και αφορούν πακέτο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες της αρχικής προσφοράς, με εξαίρεση τη διαμονή στο ξενοδοχείο.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί προτεραιότητα βάσει του προγράμματος ανταμοιβής Apollon Rewards.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Μπέργκεν – Λάρνακα
  • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
  • Μεταφορά προς το στάδιο για τον αγώνα
  • Μεταφορά από το στάδιο στο αεροδρόμιο
  • Εξασφαλισμένο εισιτήριο αγώνα
  • Φόρους αεροδρομίων

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό γραφείο Kalogeropoulos Travel Smart Ltd και τον κ. Κωνσταντίνο Ορφανίδη στο τηλέφωνο 99107945.

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Απόλλων Λεμεσού

 

 

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