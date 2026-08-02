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Φαβορί η Ρεάλ για τον Μπρουκς που φεύγει και αυτός από τη Βιλερμπάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Φαβορί η Ρεάλ για τον Μπρουκς που φεύγει και αυτός από τη Βιλερμπάν

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς, με την Αρμάνι Μιλάνο, είχε μ.ο 13.1 πόντους.

Σε «σίριαλ» εξελίσσεται η περίπτωση του Αρμόνι Μπρουκς, αφού ο παίκτης από ότι φαίνεται δεν θα φορέσει τη φανέλα της Βιλερμπάν, παρότι έχει ήδη ανακοινωθεί.

Συγκεκριμένα τα γνωστά οικονομικά προβλήματα που έχει ο γαλλικός σύλλογος και η μείωση του προϋπολογισμού από 59 εκατομμύρια σε 24... οδηγούν σε σημαντικές αναδιαμορφώσεις όσον αφορά το ρόστερ και τους παίκτες που είχαν συμφωνήσει. Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό και τον Ντάνιελ Τάις που βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μακάμπι, σειρά έχει ο Αρμόνι Μπρουκς.

Ο Αμερικανός γκαρντ παρότι έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα του Πάρκερ και είχε δώσει τα «χέρια» με απολαβές 2.3 εκατομμύρια ετησίως, δεν αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της και είναι στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Ή

δη δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Μακάμπι, ενώ η ισπανική «Marca» γράφει πως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το φαβορί για την απόκτηση του παίκτη.

Όπως και να' χει, ο Μπρουκς απασχολεί αρκετές ομάδες της EuroLeague, όπως ο Ερυθρός και η Παρτίζνα, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και μένει να φανεί σε ποια θα αποφασίσει να συνεχίζει.

 Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς, με την Αρμάνι Μιλάνο, είχε μ.ο 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.6 λεπτά συμμετοχής.

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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