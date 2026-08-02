A Bola: Η Σπόρτινγκ εξετάζει τη λύση του συμβολαίου του Αλεξανδρόπουλου

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη σημαντική καμπή της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να λύσει πρόωρα το συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρει η A Bola, ο 24χρονος διεθνής μέσος δεν υπολογίζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο και οι πρωταθλητές Πορτογαλίας αναζητούν τον τρόπο να κλείσουν οριστικά το κεφάλαιο της συνεργασίας τους. Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, δεν αποκλείεται να μείνει ελεύθερος μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το προηγούμενο διάστημα ο ΟΦΗ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον δανεισμό του, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε. Πλέον, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η Σπόρτινγκ εξετάζει ακόμη και τη λύση της συνεργασίας, ώστε ο ποδοσφαιριστής να αναζητήσει ως ελεύθερος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η παρουσία του Αλεξανδρόπουλου στη Λισαβόνα δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι δύο πλευρές. Τη σεζόν 2022/23 κατέγραψε μόλις 13 συμμετοχές και 367 αγωνιστικά λεπτά υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα.

Ακολούθησαν τρεις διαδοχικοί δανεισμοί, αρχικά στον Ολυμπιακό, στη συνέχεια στη Σταντάρ Λιέγης και πιο πρόσφατα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Στη γερμανική ομάδα, μάλιστα, έχασε σημαντικό μέρος της σεζόν εξαιτίας τραυματισμού που τον κράτησε εκτός δράσης από τα μέσα Οκτωβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Το μέλλον του πλέον παραμένει ανοιχτό, με τις επόμενες κινήσεις της Σπόρτινγκ να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

sdna.gr