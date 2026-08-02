Μπήκε και το... κερασάκι στην τούρτα - Χρυσός ο Γιάννης Αντωνίου!

O Γιάννης Αντωνίου επιφύλασσε το καλύτερο για το φινάλε των Κοινοπολιτειακών Αγώνων που έγιναν στη Γλασκώβη.

Πήρε το χρυσό στην κατηγορία των +100kg του Τζούντο, επικρατώντας του Αυστραλού Καϊχάν Ταγκάκι και έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα μιας απίστευτης παρουσίας της Κύπρου στο συγκεκριμένο άθλημα, σε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες.

Ήταν το 7ο μετάλλιο για την Κύπρο καθώς προηγήθηκαν την Παρασκευή (31/07), τα αργυρά από τη Σοφία Ασβεστά και τον Γιώργο Μπαλαρτζασβίλι, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο από τον Πέτρο Χριστοδουλίδη.

Το Σάββατο (01/08) τη... σκυτάλη πήρε ο Οδυσσέας Γεωργάκης ενώ την Κυριακή (02/08), πριν το χρυσό του Αντωνίου, είχαμε άλλα δύο χάλκινα. Από τη Ζανέτ Μιχαηλίδου και τον Γιώργος Κρουσσανιωτάκη, ο οποίος είχε... εμφύλιο με τον Άριστος Μιχαήλ στην κατηγορία -100kg.

Συνολικά η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Γλασκώβη με δώδεκα μετάλλια. Ακόμη δύο αργυρά ήρθαν από τον γυμναστή Μάριο Γεωργίου στο δίζυγο και στο μονόζυγο, από τον Ιωσήφ Κεσίδη στη σφύρα ενώ χάλκινο κατέκτησαν ο σπρίντερ Μίλαν Τράικοβιτς στα 110μ. εμπόδια και ο γυμναστής Νεόφυτος Κυριάκου στο Άλμα.