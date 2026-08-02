Ο Πήλιος είχε... κέφια και τριάρα της ΑΕΚ στο τελευταίο τεστ στην Ολλανδία

Πριν από την επιστροφή της στην Αθήνα, η ΑΕΚ έκλεισε με ιδανικό τρόπο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επικρατώντας με 3-0 της Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό της.

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, θα περιμένει να μάθει το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 13:00) τον αντίπαλό της ή, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αυτός, μετά την κλήρωση των playoffs του Champions League.

Πρωταγωνιστές για την Ένωση στο σημερινό τεστ με τους Βέλγους ήταν ο Σταύρος Πήλιος, που βρήκε δύο φορές δίχτυα (7', 18'), και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πρόσθεσε το όνομά του στους σκόρερ με το γκολ που πέτυχε στο 42'. Θετικές εντυπώσεις άφησε και το τελευταίο απόκτημα της Ένωσης, Λόβρο Μάγερ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο δημιουργικό κομμάτι, μοίρασε σωστά την μπάλα και έδειξε ότι προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού.

Η ΑΕΚ παρουσίασε ένταση, σωστή ανάπτυξη, καλή κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικότητα στο πρώτο ημίχρονο, στοιχεία πάνω στα οποία έχει δουλέψει ο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η αποστολή θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Οι ποδοσφαιριστές θα απολαύσουν τριήμερο ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) στα Σπάτα, όπου θα ξεκινήσει η τελική φάση της προετοιμασίας για τα επίσημα παιχνίδια.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (75' Πένραϊς), Κάιρινεν (75' Μάνταλος), Μάριν, Μάγερ (65' Ζουμπκόφ), Κοϊτά (65' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (65' Ζίνι).

AΠΕ - ΜΠΕ