Περνάει σε κυπριακά χέρια η Westfield FC

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Westfield FC, ομάδα με έδρα την κομητεία του Surrey στη νότια Αγγλία, βρίσκεται ένα βήμα πριν περάσει σε κυπριακά χέρια, σε μια συμφωνία που αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στην Κύπρο όσο και στην αγγλική ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η ομάδα αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, μία μόλις κατηγορία κάτω από τη National League (Conference), η οποία αποτελεί το πρώτο επίπεδο του επαγγελματικού μη πρωταθλήματος της Αγγλίας.

Η Westfield FC διαθέτει μακρά ιστορία και ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Μέχρι σήμερα λειτουργεί με ιδιοκτησιακό καθεστώς που βασίζεται στους ίδιους τους φιλάθλους της, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο, στοιχείο που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύει το μακροπρόθεσμο όραμα για άνοδο στις εθνικές κατηγορίες και, τελικά, στη National League.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο σύλλογος δεν φέρει τραπεζικό δανεισμό, καθώς ο προϋπολογισμός του καλύπτεται κυρίως από τις εισφορές των φιλάθλων και τη στήριξη τοπικών χορηγών, γεγονός που εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα και υγιείς βάσεις για τη νέα εποχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κρις Σωφρονίου για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διγενή Μόρφου έχει συγκροτήσει ομάδα επενδυτών, αποτελούμενη κυρίως από επιτυχημένους Αγγλοκύπριους επιχειρηματίες, που εδρεύουν στην Κύπρο και στην Αγγλία, που έχουν επενδύσει και στο πρόσφατο παρελθόν σε ομαδες της Κύπρου οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν το νέο διοικητικό συμβούλιο και να αναλάβουν τη διοίκηση του συλλόγου.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας και, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, η εξαγορά αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στο προσεχές διάστημα.