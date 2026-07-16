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Κουλιτσένκο τη σημαία και Μ. Μάρκου τη σκυτάλη στην τελετή έναρξης των 23ων Κοινοπολιτειακών

ΓΗΠΕΔΟ

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Κουλιτσένκο τη σημαία και Μ. Μάρκου τη σκυτάλη στην τελετή έναρξης των 23ων Κοινοπολιτειακών

Στους φετινούς Κοινοπολιτειακούς Αγώνες οι αθλητές και οι παρα-αθλητές συγκροτούν την κοινή αποστολή της κάθε χώρας.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι η Έλενα Κουλιτσένκο και η Μαρία Μάρκου θα κρατήσουν τη σημαία και την σκυτάλη της Κύπρου αντίστοιχα στην τελετή έναρξης των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου στην κλειστή Arena Hydro της Γλασκώβης.

Η απόφαση λήφθηκε με βάση τα κριτήρια επιλογής σημαιοφόρων της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα οποία αξιολογούν τη συνολική αγωνιστική παρουσία και πορεία των υποψηφίων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιδόσεις του τελευταίου Ολυμπιακού κύκλου, και στις πρόσφατες διεθνείς διακρίσεις, καθώς και τη διαθεσιμότητα των αθλητών κατά το χρόνο της τελετής έναρξης.

Η Έλενα Κουλιτσένκο ήταν παρούσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024». καταλαμβάνοντας την 7η θέση στο άλμα εις ύψος.

Στους φετινούς Κοινοπολιτειακούς Αγώνες οι αθλητές και οι παρα-αθλητές συγκροτούν την κοινή αποστολή της κάθε χώρας, και το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι πλήρως ενοποιημένο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής των αθλητών του Παραολυμπιακού κινήματος.

Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ωφέλιμη η συμπερίληψη της Μαρίας Μάρκου στις δύο αθλήτριες που θα προπορεύονται της κυπριακής αποστολής κατά την είσοδο τους στην Arena Hydro, μεταφέροντας την σκυτάλη της Κύπρου. Η κυπριακή σκυτάλη σχεδιάστηκε από τον Ελία Σαλαμέ και το εικαστικό έργο αποτυπώθηκε από τον Κυπριανό Δημοσθένους. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δημιουργών, ο σχεδιασμός της σκυτάλης αποτελεί ένα ζωντανό αφιέρωμα στην ταυτότητα και την ψυχή της Κύπρου.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο αθλήτριες εκπροσωπούν τις αξίες του Ολυμπισμού, της αριστείας, της φιλίας, του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι και αποτελούν πρότυπα για τη νέα γενιά αθλητών και αθλητριών της χώρας.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της κυπριακής αποστολής στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και είναι βέβαιη ότι θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο με ήθος, αγωνιστικότητα και υπερηφάνεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει προς την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή για την εποικοδομητική συνεργασία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK και τη LOGICOM (Platinum Partners), την PETROLINA (Gold Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στην υλοποίηση της αποστολής.

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