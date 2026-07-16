ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τραύμα της Αγγλίας και τα χρόνια πόνου που γίνονται εθνικός εφιάλτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τραύμα της Αγγλίας και τα χρόνια πόνου που γίνονται εθνικός εφιάλτης

O ένας προπονητής μετά τον άλλον δεν μπόρεσε να σπάσει αυτό το ξόρκι της θλίψης.

Η ήττα (2-1) της Αγγλίας από την Αργεντινή παρατείνει μια περίοδο...ξηρασίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με τα χρόνια πόνου της χώρας. Από το τελευταίο πρωτάθλημα Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αγγλίας, το 1966, οι νίκες σε μεγάλες στιγμές έχουν αποδειχθεί άπιαστες. Αυτό συνεχίστηκε και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, μαζί με το τραύμα της Αγγλίας, συσσωρεύοντας περισσότερα χρόνια πόνου.

Για να γίνει το αποτέλεσμα ακόμα πιο οδυνηρό, η ήττα της ομάδας με 2-1 στο χθεσινό ημιτελικό ήρθε εναντίον της Αργεντινής, μίας χώρας που είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα παιχνίδια τους είναι μια σύγκρουση πολιτικής, πολιτισμού και αθλητισμού.

Για την Αγγλία, ο ένας προπονητής μετά τον άλλον δεν μπόρεσε να σπάσει αυτό το ξόρκι της θλίψης. Σε δύο από τα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, η Αγγλία έχει αποτύχει στα ημιτελικά, αποτυχίες που μόνο θα εντείνουν αυτό που έχει γίνει εθνικός εφιάλτης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάλυσή του το «The Athletic»

Στις βρετανικές παμπ, η ελπίδα για να ξεπεραστεί επιτέλους η δυσκολία μετατράπηκε εκ νέου σε προσμονή ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ακόμη πριν έρθει μια άλλη ευκαιρία.

Φαίνεται ότι ο Μέσι ήταν αναπόφευκτο να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο 39χρονος αρχηγός της Αργετινής, έδωσε ασίστ και στα δύο γκολ της ομάδας του.

Μετά το τελικό σφύριγμα, οι Αργεντινοί παίκτες σήκωσαν ένα πανό για τις Μαλβίνες ή διαφορετικά τα περίφημα Νησιά Φώκλαντ. Η Αργεντινή αμφισβητεί την κυριαρχία της Βρετανίας στα νησιά που βρίσκονται υπό βρετανική κυριαρχία για περίπου 200 χρόνια.

Κατηγορίες

World Cup 2026ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βρήκε τον αντί-Γκόλντσον στο πρόσωπο του Εμανουέλ Άιβου!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tεράστια αγωνία για Σαλιμπά στην Άρσεναλ, φόβοι για χειρουργείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φανούριος:«Χάσαμε παίκτες από δημοσιεύματα, το παλεύουμε 12 μέρες γι’ αυτόν τον παίκτη!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα Γιαμπουσέλε: «Eνθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω για τον Παναθηναϊκό»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Σε γνώριμο περιβάλλον Αναστασίου - Μαυρίας αλλά και άλλοι δύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς... έκπληξη ο Μπεργκ στην «πρόβα» ενόψει Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026-Αγγλία: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ σίγουρα είναι»

Category image

Mε... άρωμα Ευρώπης οι επιλογές Λοσάδα και Καμορανέζι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπουδαία εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ με Σαρφό: Ξεμπλόκαραν οι μεταγραφές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον 11ο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο μετρημένος Λιασής κι αυτό που έχει ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δύσκολη πρόκριση στους «8» του Gstaad Open για τον Τσιτσιπά σε παιχνίδι δύο ημερών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το τραύμα της Αγγλίας και τα χρόνια πόνου που γίνονται εθνικός εφιάλτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης, είπε το... πολυπόθητο «ναι» η Κλαμπ Μπριζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον πρώτο όμιλο του EuroCup Women η ΑΕΛ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη