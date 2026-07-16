Το τραύμα της Αγγλίας και τα χρόνια πόνου που γίνονται εθνικός εφιάλτης

Η ήττα (2-1) της Αγγλίας από την Αργεντινή παρατείνει μια περίοδο...ξηρασίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με τα χρόνια πόνου της χώρας. Από το τελευταίο πρωτάθλημα Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αγγλίας, το 1966, οι νίκες σε μεγάλες στιγμές έχουν αποδειχθεί άπιαστες. Αυτό συνεχίστηκε και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, μαζί με το τραύμα της Αγγλίας, συσσωρεύοντας περισσότερα χρόνια πόνου.

Για να γίνει το αποτέλεσμα ακόμα πιο οδυνηρό, η ήττα της ομάδας με 2-1 στο χθεσινό ημιτελικό ήρθε εναντίον της Αργεντινής, μίας χώρας που είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα παιχνίδια τους είναι μια σύγκρουση πολιτικής, πολιτισμού και αθλητισμού.

Για την Αγγλία, ο ένας προπονητής μετά τον άλλον δεν μπόρεσε να σπάσει αυτό το ξόρκι της θλίψης. Σε δύο από τα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, η Αγγλία έχει αποτύχει στα ημιτελικά, αποτυχίες που μόνο θα εντείνουν αυτό που έχει γίνει εθνικός εφιάλτης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάλυσή του το «The Athletic»

Στις βρετανικές παμπ, η ελπίδα για να ξεπεραστεί επιτέλους η δυσκολία μετατράπηκε εκ νέου σε προσμονή ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ακόμη πριν έρθει μια άλλη ευκαιρία.

Φαίνεται ότι ο Μέσι ήταν αναπόφευκτο να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο 39χρονος αρχηγός της Αργετινής, έδωσε ασίστ και στα δύο γκολ της ομάδας του.

Μετά το τελικό σφύριγμα, οι Αργεντινοί παίκτες σήκωσαν ένα πανό για τις Μαλβίνες ή διαφορετικά τα περίφημα Νησιά Φώκλαντ. Η Αργεντινή αμφισβητεί την κυριαρχία της Βρετανίας στα νησιά που βρίσκονται υπό βρετανική κυριαρχία για περίπου 200 χρόνια.