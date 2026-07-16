Επενδυτικό σχήμα Σάββα Λιασή: Ανακοίνωση-μήνυμα για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ!

Tο επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή που βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους γαλαζοκίτρινους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια συζητήσεων με την ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ , το Σωματείο ΑΠΟΕΛ και τα υπόλοιπα μέρη της διαδικασίας έχουμε επιλέξει συνειδητά να διατηρήσουμε χαμηλό δημόσιο προφίλ.

Η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα της προτεινόμενης συναλλαγής, καθώς και ο σεβασμός που τρέφουμε προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τις θεσμικές διαδικασίες, μας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε την εύλογη ανάγκη του κόσμου του ΑΠΟΕΛ για υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Επιδιώξαμε να εξετάσουμε κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί μία βιώσιμη συμφωνία που θα επιτρέψει την ομαλή και, στον βαθμό του εφικτού, ταχεία μετάβαση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε μία νέα επιχειρησιακή και εταιρική δομή. Οι οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία είναι πλήρως αντιληπτές και ο παράγοντας χρόνος αποτελεί σημαντική παράμετρο. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι οποιαδήποτε λύση να είναι νομικά, οικονομικά και κανονιστικά ορθή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, το οποίο περιλαμβάνει σειρά αλληλένδετων νομικών, χρηματοοικονομικών, κανονιστικών και επιχειρησιακών ζητημάτων, καθώς και αποφάσεις και ενέργειες από περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα μέρη. Για τον λόγο αυτό, η ολοκλήρωσή της προϋποθέτει την ευθυγράμμιση όλων των αναγκαίων παραμέτρων και την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων.

Ως επενδυτικό σχήμα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εποικοδομητικά με το Σωματείο, την εταιρεία, τους συμβούλους και τα αρμόδια θεσμικά και κανονιστικά όργανα, προκειμένου να αξιολογηθεί και, εφόσον καταστεί εφικτό, να συμφωνηθεί μία δομή που να εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ και παράλληλα να ανταποκρίνεται στις θεσμικές και επενδυτικές υποχρεώσεις του επενδυτικού σχήματος.

Η μέχρι σήμερα διάρκεια της διαδικασίας δεν συνδέεται με έλλειψη ενδιαφέροντος ή αδράνεια από την πλευρά του σχήματος. Αντιθέτως, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια και έχουν διατεθεί ουσιαστικοί διοικητικοί, οικονομικοί και επαγγελματικοί πόροι για την αξιολόγηση και διαμόρφωση μίας εφαρμόσιμης λύσης. Ωστόσο, η πρόοδος εξαρτάται αναπόφευκτα από την επίλυση ζητημάτων και την ολοκλήρωση ενεργειών που αφορούν το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών.

Η ECM ακολουθεί αυστηρά θεσμικές, κανονιστικές και επενδυτικές διαδικασίες σε κάθε συναλλαγή που εξετάζει. Ως εκ τούτου, δημοσιεύματα ή αναφορές που δεν στηρίζονται σε επίσημη ενημέρωση από τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη επιφύλαξη.

Εκφράζουμε την εκτίμησή μας προς το Σωματείο, την εταιρεία, τους θεσμικούς φορείς και όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στη διαδικασία για τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους. Πιστεύουμε ότι η συνέχιση του διαλόγου με σοβαρότητα, διακριτικότητα και καλή πίστη αποτελεί την καλύτερη βάση για την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Για κάθε συγκεκριμένα και ουσιαστικά δεδομένα που θα δικαιολογούν περαιτέρω δημόσια ενημέρωση, θα τοποθετούμαστε υπεύθυνα. Στην παρούσα φάση, αυτό που μπορεί να λεχθεί είναι ότι η κατάσταση απαιτεί έγκαιρες αποφάσεις, αλλά και προσεκτικούς χειρισμούς. Ως επενδυτικό σχήμα παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια εξεύρεσης μίας λύσης που να είναι εφαρμόσιμη, βιώσιμη και αντάξια της ιστορίας και της προοπτικής του ΑΠΟΕΛ».