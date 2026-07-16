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Στην Άρσεναλ ο Τζόλης, είπε το... πολυπόθητο «ναι» η Κλαμπ Μπριζ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Άρσεναλ ο Τζόλης, είπε το... πολυπόθητο «ναι» η Κλαμπ Μπριζ

Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του Ελλαδίτη μεσοεπιθετικού.

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το άλμα καριέρας που ονειρευόταν... Όπως μεταδίδουν αγγλικά μέσα ενημέρωσης, προεξαρχούσης της Sun, η Άρσεναλ συμφώνησε τα 34 εκατομμύρια λίρες με την Κλαμπ Μπριζ για να εντάξει στο ρόστερ της τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας αναζητούσε έναν αριστερό επιθετικό μετά την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ (μεταγράφηκε στην Μπεσίκτας) και ο Τζόλης ήταν ο κορυφαίος στόχος του Μίκελ Αρτέτα.

Ο 22χρονος φορ ανυπομονούσε να ενταχθεί στην ομάδα του και πιέζει για μια μεταγραφή στους «Κανονιέρηδες». 

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, σημειώνονοντας 22 γκολ και δίνοντας 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την Κλαμπ Μπριζ. Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα διεθνή στην Αγγλία, μετά από τρία χρόνια στη Νόριτς.

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