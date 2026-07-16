Ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση για Νόρις στο βελγικό γκραν πρι

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, Λάντο Νόρις, θα έχει ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση του κυριακάτικου (19/7) γκραν πρι του Βελγίου, καθώς οι άνθρωποι της McLaren επέλεξαν να βάλουν μια καινούρια μονάδα ηλεκτρονικών ελέγχου στο μονοθέσιο του Βρετανού «πιλότου», σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αξιοπιστίας.

Οι μονάδες ισχύος της Mercedes δέχονται κριτική στους τελευταίους αγώνες, λόγω εγκαταλείψεων για τις οποίες δεν ευθύνονται οι οδηγοί, όπως αυτή του Κίμι Αντονέλι στη Βαρκελώνη. Ως μια από τις ομάδες που χρησιμοποιουν μονάδες ισχύος της Mercedes, η McLaren δεν έχει καταφέρει να... αποφύγει παρόμοια προβλήματα.

Έτσι, ο Νόρις έχει αντιμετωπίσει σε αρκετές περιπτώσεις θέματα με τη μονάδα ισχύος του, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μην εκκινήσει στο κινεζικό γκραν πρι και περαιτέρω... επιπλοκές σε Ιαπωνία και Μονακό.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί, εάν ένας οδηγός ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια στη χρήση επιπλέον στοιχείων της μονάδας ισχύος, τότε του επιβάλλεται ποινή θέσεων στην εκκίνηση στο πρώτο γκραν πρι, στο οποίο χρησιμοποιείται κάθε επιπλέον στοιχείο. Όσον αφορά τη μονάδα ηλεκτρονικών ελέγχου, το 2026 κάθε οδηγός έχει στη διάθεσή του συνολικά τρεις, ωστόσο στο Σπα ο Νόρις θα χρησιμοποιήσει μια τέταρτη, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο και να του επιβληθεί ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση.

Οι άνθρωποι της McLaren επέλεξαν να κάνουν αυτή την αλλαγή στο βελγικό γκραν πρι, καθώς στην πίστα του Σπα οι προσπεράσεις είναι σχετικά πιο... συχνές, σε αντίθεση με τους επόμενους δύο αγώνες, σε Ουγγαρία και Ολλανδία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ