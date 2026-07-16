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«Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις!»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις!»

Ο Μπέλιγχαμ αποκάλυψε τι είπε στον Μέσι στη viral κόντρα τους!

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποκάλυψε το περιεχόμενο της έντονης συζήτησης που είχε με τον Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού της Αγγλίας με την Αργεντινή και υποβάθμισε το περιστατικό.

Η τρομερή μάχη της Αγγλίας με την Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 άφησε πίσω της πλούσιο παρασκήνιο. Πέρα από τη μεγάλη ανατροπή της «αλμπισελέστε» με 2-1, το highlight που έκανε τον γύρο των social media ήταν η γεμάτη ένταση στιγμή ανάμεσα στον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τον Λιονέλ Μέσι.

Το «trash talk» του Άγγλου στον «Pulga» προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, αλλά ο Μπέλιγχαμ μετά το φινάλε της αναμέτρησης προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Παρά την πικρία του για τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης έριξε τους τόνους και αποκάλυψε τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Η συζήτηση με τον Μέσι; Στην πραγματικότητα, συζητούσαμε για ένα φάουλ. Δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο», απάντησε ο Μπέλιγχαμ όταν ρωτήθηκε σχετικά και συνέχισε:

«Νόμιζα ότι είχε γίνει κάποιο φάουλ νωρίτερα και μου είπε "Ναι, αλλά τι έγινε με αυτό το φάουλ που μου έκαναν νωρίτερα;". Τότε του απάντησα "Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις". Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Δεν υπήρχε τίποτα κακό. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας θα το πάρει και θα το κάνει θέμα, αλλά όχι, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο».

Παρά την απογοήτευση για τον αποκλεισμό της Αγγλίας, ο Μπέλιγχαμ δεν δίστασε να αναγνωρίσει την επιρροή του Μέσι στο παιχνίδι και την πρόκληση να αντιμετωπίσει έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του ποδοσφαίρου.

«Είμαι από την πλευρά των ηττημένων, κάτι που με πονάει πολύ, αλλά είναι προνόμιο να παίζω απέναντι σε έναν από τους καλύτερους», τόνισε ο Μπέλιγχαμ και έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τους φίλους της Αγγλίας: «Ήθελα να είμαι μέλος της ομάδας της Αγγλίας που τελικά τα κατάφερε. Το να στέκομαι εδώ και να λέω πράγματα που πιθανώς ακούν εδώ και χρόνια, είναι πολύ λυπηρό».

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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