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Στον πρώτο όμιλο του EuroCup Women η ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον πρώτο όμιλο του EuroCup Women η ΑΕΛ

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 48 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Η κανονική περίοδος του EuroCup Women θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου.

Τους αντιπάλους της στην κανονική περίοδο του EuroCup Women 2026/27 έμαθε η ΑΕΛ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.

Η ομάδα της Λεμεσού τοποθετήθηκε στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τη γαλλική Charnay Basket και τη φινλανδική HBA Helsinki. Την τετράδα θα συμπληρώσει η ομάδα που θα ηττηθεί στον ημιτελικό των προκριματικών της EuroLeague Women ανάμεσα στην τσεχική Ζάμπινι Μπρνο και τη σερβική KKZ Ερυθρός Αστέρας.

Η Ζάμπινι Μπρνο και ο Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθούν στις 23 Σεπτεμβρίου. Η νικήτρια θα συνεχίσει στον τελικό του δεύτερου προκριματικού μονοπατιού της EuroLeague Women, όπου θα αντιμετωπίσει την ουγγρική DVTK, ενώ η ηττημένη θα ενταχθεί στον όμιλο της ΑΕΛ στο EuroCup Women.

Η Charnay Basket προέρχεται από τη Γαλλία και είχε τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ η ΑΕΛ βρισκόταν στο τρίτο και η HBA Helsinki στο τέταρτο. Η κυπριακή ομάδα θα δώσει συνολικά έξι αγώνες στην πρώτη φάση, αντιμετωπίζοντας κάθε αντίπαλο εντός και εκτός έδρας.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 48 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Η κανονική περίοδος του EuroCup Women θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου.

Ο πρώτος όμιλος

ΑΕΛ Λεμεσού

Charnay Basket

HBA Helsinki

Η ηττημένη του αγώνα Ζάμπινι Μπρνο με KKZ Ερυθρός Αστέρας

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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