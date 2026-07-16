Το... σκορ 12-1 που κάνει την Αργεντινή «ανίκητη»

«Όταν είμαστε στα δύσκολα, αν ο αντίπαλος διστάσει... βλέπουμε αίμα. Αυτό είναι η Αργεντινή. Υπάρχει κόσμος που δεν το καταλαβαίνει, αλλά εμείς, οι Αργεντινοί, ναι, το καταλαβαίνουμε».

Λόγια του προπονητή της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι για την ψυχική ανθεκτικότητα της «Αλμπισελέστε». Όχι τυχαία.

Δώδεκα από τα 19 γκολ που έχει σημειώσει η Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν έρθει από το 76ο λεπτό και μετά. Επιπλέον, τρία έχουν σημειωθεί στις καθυστερήσεις και τέσσερα στην παράταση.

Αντίθετα, έχει δεχτεί μόνο ένα, στο 103' απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ένα... σκορ 12-1 που κάνει την Αργεντινή «ανίκητη».

Τα λεπτά των γκολ της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπως τα παρουσιάζει η ισπανική εφημερίδα «Marca»:

Αργεντινή 2-1 Αγγλία ---> Λαουτάρο Μαρτίνες (90+2') (καθυστερήσεις)

Αργεντινή 1-1 Αγγλία ---> Έντσο Φερνάντες (85')

Αργεντινή 3-1 Ελβετία ---> Λαουτάρο Μαρτίνες (121') (παράταση)

Αργεντινή 2-1 Ελβετία ---> Χουλιάν Άλβαρες (112') (παράταση)

Αργεντινή 1-0 Ελβετία ---> Μακ Άλιστερ (10')

Αίγυπτος 2-1 Αργεντινή ---> «Κούτι» Ρομέρο (79')

Αίγυπτος 2-2 Αργεντινή ---> Μέσι (83')

Αίγυπτος 2-3 Αργεντινή ---> Έντσο Φερνάντες (90+2') (καθυστερήσεις)

Αργεντινή 1-0 Πράσινο Ακρωτήρι ---> Μέσι (29')

Αργεντινή 2-1 Πράσινο Ακρωτήρι ---> Λαουτάρο Μαρτίνες (92') (παράταση)

Αργεντινή 3-2 Πράσινο Ακρωτήρι ---> Ντίνεϊ Μπόρχες (αυτογκόλ) (111') (παράταση)

Ιορδανία 1-3 Αργεντινή ---> Μέσι (80')

Ιορδανία 0-2 Αργεντινή ---> Λαουτάρο Μαρτίνες (31')

Ιορδανία 0-1 Αργεντινή ---> Λο Σέλσο (19')

Αργεντινή 2-0 Αυστρία ---> Μέσι (90+5') (καθυστερήσεις)

Αργεντινή 1-0 Αυστρία ---> Μέσι (38')

Αργεντινή 3-0 Αλγερία ---> Μέσι (76')

Αργεντινή 2-0 Αλγερία ---> Μέσι (60')

Αργεντινή 1-0 Αλγερία ---> Μέσι (17')