Η συγκλονιστική περιγραφή του Αργεντινού σπίκερ στο 2-1 του Λαουτάρο
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Πάμπλο Ζιράλτ ξέσπασε σε φωνές και δάκρυα χαράς στο γκολ του Λαουτάρο που διαμόρφωσε το 2-1 της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ.
Η Αργεντινή σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο επικράτησε της Αγγλίας με 2-1, με ανατροπή που ήρθε στο 85' και στο 92'.
Ο σπίκερ της τηλεόρασης της χώρας του τανγκό, Πάμπλο Ζιράλτ, έδωσε... ρέστα στη φάση που καθόρισε το αποτέλεσμα. Αφου πρώτα φώναξε στο δοκάρι του Aλέξις ΜακΆλιστερ, στην εξέλιξη της φάσης ξελαρυγγιάστηκε και δάκρυσε όταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από σέντρα του Λιονέλ Μέσι έγραψε το 2-1.
A BEIRA DO INFARTO: Pablo Giralt, da Telefe, enlouquecendo narrando o gol da virada da Argentina em cima da Inglaterra! pic.twitter.com/0ZwHPeG5Ds— Televisão Argentina (@tvargentina_) July 15, 2026
sport-fm.gr