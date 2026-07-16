Tέλειωσε η σεζόν πριν αρχίσει για τον Ίνγκασον - Ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο

Πολύ σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον στο χθεσινοβραδυνό (15/7) φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ στη Βιέννη, καθώς η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά τελείωσε η σεζόν για τον έμπειρο άσο, ο οποίος στις 5 Αυγούστου θα γιορτάσει τα 33α γενέθλιά του, καθώς αναμένεται να μείνει σχεδόν ένα χρόνο εκτός δράσης.

Στο μεταξύ, «πλήγμα» για το «τριφύλλι» αποτελεί και ο τραυματισμός του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος θα χάσει όλα τα ματς των «πράσινων» για τα προκριματικά του Conference League. Ο Ιταλός δεξιός μπακ έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, όπερ σημαίνει ότι θα μείνει στα... πιτς για έξι εβδομάδες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ