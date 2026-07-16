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Με Αυστρία και Βόρεια Μακεδονία η Εθνική στα προπροκριματικά του EuroBasket 2029

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Αυστρία και Βόρεια Μακεδονία η Εθνική στα προπροκριματικά του EuroBasket 2029

Η προσπάθεια της Εθνικής θα αρχίσει την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Αυστρία, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Τους αντιπάλους της στη δεύτερη φάση των προπροκριματικών του FIBA EuroBasket 2029 έμαθε η Εθνική Κύπρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τοποθετήθηκε στον έκτο όμιλο, με τη Βόρεια Μακεδονία να συμπληρώνει την τριάδα μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Η προσπάθεια της Εθνικής θα αρχίσει την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Αυστρία, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα διεξαχθούν σε τρία αγωνιστικά παράθυρα, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2026, καθώς και τον Φεβρουάριο του 2027. Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει από δύο φορές την Αυστρία και τη Βόρεια Μακεδονία, εντός και εκτός έδρας.

Μόνο η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα προκριματικά του FIBA EuroBasket 2029, γεγονός που αυξάνει τη σημασία κάθε αναμέτρησης. Συνολικά, οι νικήτριες των τεσσάρων ομίλων της δεύτερης φάσης θα πάρουν τα εισιτήρια για την επόμενη προκριματική διαδικασία.

Η Εθνική θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα της στην πρεμιέρα, απέναντι σε μία γνώριμη αντίπαλο, καθώς Κύπρος και Αυστρία έχουν συναντηθεί αρκετές φορές σε προηγούμενες προκριματικές διοργανώσεις. Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2022, για τα προπροκριματικά του EuroBasket 2025.

Ο έκτος όμιλος

Κύπρος

Αυστρία

Βόρεια Μακεδονία

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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