Στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο Ομπαμεγιάνγκ
ΓΗΠΕΔΟ
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Κάτοικος Ισπανίας θα γίνει ο 37χρονος επιθετικός από τη Γκαμπόν.
Στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα, στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πιέρ Έμμερικ Ομπαμεγιάνγκ.
Ο 37χρονος «βετεράνος» επιθετικός, αφήνει τη Γαλλία και την ομάδα της Μαρσέιγ και ετοιμάζεται για ένα νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.
Πιο συγκεκριμένα, η Μαρσέιγ ήρθε σε συμφωνία με την Λακορούνια για την πώληση του Γκαμπονέζου επιθετικού. Το deal για τη μεταγραφή του Ομπάμεγιανγκ, ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ.
Στη Μαρσέιγ, ο Ομπάμεγιανγκ αγωνίστηκε συνολικά 97 φορές, πετυχαίνοντας 44 γκολ και 27 ασίστ.
sportal.gr