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Στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο Ομπαμεγιάνγκ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο Ομπαμεγιάνγκ

Κάτοικος Ισπανίας θα γίνει ο 37χρονος επιθετικός από τη Γκαμπόν.

Στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα, στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πιέρ Έμμερικ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο 37χρονος «βετεράνος» επιθετικός, αφήνει τη Γαλλία και την ομάδα της Μαρσέιγ και ετοιμάζεται για ένα νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρσέιγ ήρθε σε συμφωνία με την Λακορούνια για την πώληση του Γκαμπονέζου επιθετικού. Το deal για τη μεταγραφή του Ομπάμεγιανγκ, ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ.

Στη Μαρσέιγ, ο Ομπάμεγιανγκ αγωνίστηκε συνολικά 97 φορές, πετυχαίνοντας 44 γκολ και 27 ασίστ.

sportal.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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