Στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο Ομπαμεγιάνγκ

Στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα, στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πιέρ Έμμερικ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο 37χρονος «βετεράνος» επιθετικός, αφήνει τη Γαλλία και την ομάδα της Μαρσέιγ και ετοιμάζεται για ένα νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρσέιγ ήρθε σε συμφωνία με την Λακορούνια για την πώληση του Γκαμπονέζου επιθετικού. Το deal για τη μεταγραφή του Ομπάμεγιανγκ, ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ.

Στη Μαρσέιγ, ο Ομπάμεγιανγκ αγωνίστηκε συνολικά 97 φορές, πετυχαίνοντας 44 γκολ και 27 ασίστ.

sportal.gr