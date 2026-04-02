Κερδίζει… έδαφος ο Τεχνικός Διευθυντής

Με το μοντέλο του Τεχνικού Διευθυντή θέλει να πορευθεί η νέα επιτροπή που ετοιμάζεται για να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης. Μάλιστα γίνονται ήδη σκέψεις για την κατεύθυνση θα κινηθούν ώστε να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αποφάσεις.

Η νέα επιτροπή δηλώνει πανέτοιμη να αναλάβει και περιμένει το πράσινο φως από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου για να ξεκινήσει άμεσα τον προγραμματισμό.

Όπως έγινε γνωστό η επιτροπή αποτελείται από 8 μέλη: Δαμιανό Κουζαλή, Βαγγέλη Βίττη, Μαυρίκιο Μαυρουδή, Θεόδωρο Χατζηζαχαρία, Φώτη Θωμά, Νίκο Φλουρκά, Μαρία Κώνσταντου, Γιώργο Καλλίσιη.