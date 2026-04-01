Η ετοιμότητας της νέας επιτροπής και το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή

Με το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή θέλει να πορευθεί η νέα επιτροπή που ετοιμάζεται για να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μάλιστα γίνονται και σκέψεις για το σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν για να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αποφάσεις.

Πανέτοιμη

Η νέα επιτροπή δηλώνει πανέτοιμη να αναλάβει και περιμένει το πράσινο φως από το Δ.Συμβούλιο του σωματείου για να ξεκινήσει άμεσα τον προγραμματισμό.

Όπως έγινε γνωστό η επιτροπή αποτελείται από 8 μέλη. Η επιτροπή αποτελείται από τους Δαμιανό Κουζαλή, Βαγγέλη Βίττη, Μαυρίκιο Μαυρουδή, Θεόδωρο Χατζηζαχαρία, Φώτη Θωμά, Νίκο Φλουρκά, Μαρία Κώνσταντου, Γιώργο Καλλίσιη.

Με τον Ολυμπιακό

Το Σάββατο η Ένωση θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι συνεχίζει την προετοιμασία με στόχο την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.