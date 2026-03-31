Νεότερο: Αυτοί θέλουν να αναλάβουν την ΕΝΠ!

Όπως έγινε γνωστό η επιτροπή εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της προς το Δ.Σ του σωματείου και αναμένει το πράσινο για να ξεκινήσει δουλειά. Για τούτο η διοίκηση του σωματείου εξέδωσε και ανακοίνωση.

Πανέτοιμη και με ονόματα παρουσιάζεται η νέα επιτροπή που θέλει να αναλάβει άμεσα τον προγραμματισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Για την ώρα η επιτροπή αποτελείται από οκτώ άτομα και υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν και μέλη που ήταν στην προηγούμενη επιτροπή και νέα μέλη.

Τα 8 ονόματα

Η επιτροπή αποτελείται από τους Δαμιανό Κουζαλή, Βαγγέλη Βίττη, Μαυρίκιο Μαυρουδή, Θεόδωρο Χατζηζαχαρία, Φώτη Θωμά, Νίκο Φλουρκά, Μαρία Κώνσταντου, Γιώργος Καλλίσιης.