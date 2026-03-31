Σημαντική εξέλιξη στην ΕΝΠ: Ομάδα εθελοντών ενδιαφέρεται να αναλάβει!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του σωματείου, πως χθες πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με ομάδα εθελοντών, οι οποίοι εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της διαχείρισης της ποδοσφαιρικής επιτροπής του Σωματείου μας.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας, με κοινό στόχο την ομαλή και επιτυχημένη πορεία του ποδοσφαιρικού τμήματος στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ανοικτό σε προτάσεις και ενημερώνει πως θα αναμένει τυχόν νέες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και από άλλες ομάδες ή άτομα, το αργότερο μέχρι και τις 17 Απριλίου 2026.Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ν.Π.