«Αξίζουν πολλά παραπάνω…»

Οι δηλώσεις από τον τεχνικό της Ένωσης, Μπόγιαν Μαρκόφσκι, μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ και τον αποκλεισμό από το κύπελλο.

«Πολλά συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την πρόκριση. Συγχαρητήρια και για τους παίκτες μου για την προσπάθεια. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και αξίζουν πολύ παραπάνω από αυτό που βρίσκονται στην βαθμολογία. Είχαμε πλάνο σήμερα και το ακολουθήσαμε πιστά μέσα στο γήπεδο. Είμαι ευχαριστημένος για αυτό που δείξαμε σήμερα, αλλά έτσι πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι».