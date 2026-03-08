«Ίσως το χειρότερο μας παιχνίδι, λυπάμαι τον κόσμο»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της Ένωσης, Μπόγιαν Μαρκόσκι, μετά την ήττα (4-0) από τον Άρη.

«Κάναμε ίσως το χειρότερο μας παιχνίδι. Ήμασταν πολύ παθητικοί. Βλέπαμε σχεδόν συνέχεια την άλλη ομάδα που έκανε εύκολα ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε, είχαμε μία-δύο καλές φάσεις αλλά ο Άρης είναι μια ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είμαι πολύ λυπημένος. Τι να πω. Λυπάμαι τον κόσμο που έρχεται στη κερκίδα.

Πρέπει να αλλάξουν πολλά με την νέα σεζόν, έχουμε πολλά προβλήματα αλλά θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Υπήρχαν αρκετά λάθη γενικά στην ομάδα. Λάθη έκανα και εγώ σήμερα και η ευθύνη είναι δική μου. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας».