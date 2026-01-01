Πρωτοχρονιά με απογοήτευση και μεγάλη στεναχώρια

Είναι η πρώτη Πρωτοχρονιά που βρήκε την Ένωση στην τελευταία θέση και χωρίς νίκη. Η ομάδα του Παραλιμνίου με νέο προπονητή πλέον τον Μπόγιαν Μαρκόφσκι θέλει να αφήσει πίσω της το εφιαλτικό 2025 που ήταν το χειρότερο στην ιστορία της.

Νέος χρόνος με αξιοπρέπεια

Η Ένωση θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα το 2026. Νέος χρόνος. Νέα ελπίδα για μια αξιοπρεπή τουλάχιστο παρουσία μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Μπορεί να οδηγείται στην β’ κατηγορία αλλά μέσα στο 2026 ελπίζει πως θα πανηγυρίσει και κάποια νίκη.

Η δύσκολη αποστολή

Η Ένωση το Σάββατο έχει πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Μαρκόφσκι προετοιμάζει εντατικά την ομάδα για να έχει καλή παρουσία. Ο Σκοπιανός τεχνικός θα προβεί σε αλλαγές στην ενδεκάδα.

Σιμονόφσκι ο πρώτος

Ο Μάρκο Σιμονόφσκι αποτελεί το πρώτο απόκτημα του Γενάρη. Ο 33άχρονος επιθετικός αποτελεί επιλογή του νέου προπονητή Μπόγιαν Μαρκόφσκι. Ο Σιμονόφσκι αποκτήθηκε για να δώσει επιθετικές λύσεις και να βοηθήσει την ομάδα.