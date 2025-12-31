Κύπριοι με ξένους ΒΑΡίστες στα ντέρμπι (Ορισμοί 16ης αγωνιστικής)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 16ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 2,3 και 4 Ιανουαρίου 2026.
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - FREEDOM24 Krasava ΕΝΥ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου
17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Fahndrich Lukas Thomas
AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος F.C.
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Wolfensberger Sven
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας