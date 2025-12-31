ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπριοι με ξένους ΒΑΡίστες στα ντέρμπι (Ορισμοί 16ης αγωνιστικής)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπριοι με ξένους ΒΑΡίστες στα ντέρμπι (Ορισμοί 16ης αγωνιστικής)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 16ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις  2,3 και 4 Ιανουαρίου 2026.

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - FREEDOM24 Krasava ΕΝΥ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής:  Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Fahndrich Lukas Thomas

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος F.C.

Στάδιο:   Αλφαμέγα

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Wolfensberger Sven

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεττέη: «Με πήρε ο κ. Αλαφούζος και μου είπε έρχεσαι με δική μου επιλογή»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Σάβο

ΑΕΛ

|

Category image

Επιστροφή… χωρίς σφύριγμα για τον Φωτίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Έξτρα 2.000 ευρώ για κάθε γκολ στο φιλικό στα Σπάτα

Ελλάδα

|

Category image

Παναιτωλικός: Δικός του ο Μπρέγκου για 2,5 χρόνια

Ελλάδα

|

Category image

Κύπριοι με ξένους ΒΑΡίστες στα ντέρμπι (Ορισμοί 16ης αγωνιστικής)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο τραπέζι της Ανόρθωσης «παίζει» το όνομα του Άμιν Γιουνές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BINTEO: Η «εκδίκηση» του Γκάμπριελ από παίκτη της Άστον Βίλα, μετά τη νίκη της Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Αντίο 2025 με 107 γκολ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημα παρελθόν ο Τομάλα

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Η σχέση μου με τον Ολυμπιακό ξεπερνά το μπάσκετ - Είμαι πιο ήρεμος και ώριμος»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι αξέχαστες στιγμές του Άρη μέσα στο 2025

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου του ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Επαναπατρίζεται» o Γιούσης!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη