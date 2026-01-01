Οι 10 κορυφαίοι ελεύθεροι παίκτες του 2026 που μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από τον Ιανουάριο

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου έχει γίνει ολοένα και πιο "φειδωλή" στη σύγχρονη εποχή, καθώς οι κορυφαίοι σύλλογοι προτιμούν να κρατούν τα χρήματά τους για θεαματικές καλοκαιρινές δαπάνες. Αντί γι’ αυτό, πολλοί στρέφονται στην αγορά των ελεύθερων παικτών και στη δυνατότητα να προετοιμάσουν το έδαφος για την απόκτηση ενός δυνητικά κομβικού ποδοσφαιριστή χωρίς κόστος μεταγραφής.

Όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχουν αρκετά μεγάλα ονόματα που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα ως ελεύθεροι το καλοκαίρι του 2026. Παρότι δεν αναμένεται έντονη άμεση δραστηριότητα αυτόν τον μήνα, στο παρασκήνιο οι αθλητικοί διευθυντές και οι υπεύθυνοι μεταγραφών θα αναζητούν ευκαιρίες για το μέλλον. Κατά πάσα πιθανότητα, η πρώτη τους στάση θα είναι η λίστα των παικτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν σε έξι μήνες.

Έχοντας παραμείνει στις ομάδες τους το καλοκαίρι, καθώς χάθηκε η ευκαιρία για σημαντικά έσοδα από πώληση, αρκετοί περιζήτητοι αστέρες έχουν πλέον μπει στο τελικό στάδιο των συμβολαίων τους. Κάποιοι ίσως ανανεώσουν, όμως πολλοί έχουν πλέον το δικαίωμα να διαπραγματευτούν προσυμφωνία με άλλους συλλόγους.

Ποια είναι, λοιπόν, τα κορυφαία ονόματα που αξίζει να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες;

Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ)

Η Λίβερπουλ δείχνει ολοένα και λιγότερο ανήσυχη για το ενδεχόμενο να χάσει τον Ιμπραχίμα Κονατέ χωρίς αντάλλαγμα το καλοκαίρι, καθώς η χρηματιστηριακή του αξία έχει πέσει αισθητά, στο πλαίσιο της απογοητευτικής υπεράσπισης του τίτλου από τους “κόκκινους” στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26. Αφού αποτέλεσε βασικό πυλώνα της περσινής κατάκτησης της Premier League, ο Γάλλος στόπερ έχει φέτος υποπέσει σε σειρά από ηχηρά λάθη, συμβάλλοντας σημαντικά στα συνολικά προβλήματα των πρωταθλητών.

Μιλώντας μετά το αψυχολόγητο φάουλ που έκανε και οδήγησε σε καθοριστικό πέναλτι κόντρα στη Λιντς, ο προπονητής του, Άρνε Σλοτ, δήλωσε: «Δυστυχώς για τον ίδιο (Κονατέ), κάνει πολλά πράγματα καλά, αλλά έχει βρεθεί λίγο συχνά στον τόπο του εγκλήματος».

Η πτώση της απόδοσής του είναι τέτοια, ώστε μια φαινομενικά δεδομένη ελεύθερη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2026 να έχει πλέον βγει από το τραπέζι, καθώς οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν το μακροχρόνιο ενδιαφέρον τους. Παρ’ όλα αυτά, ο Κονατέ θα μπορούσε ακόμη να παραμείνει στο Άνφιλντ, λέγοντας τον Νοέμβριο: «Οι εκπρόσωποί μου συνεχίζουν τις συζητήσεις με τη Λίβερπουλ. Ελπίζω η απόφασή μου να παρθεί πολύ σύντομα για να μπορέσω να την ανακοινώσω».

Ωστόσο, έχει αρνηθεί ότι του έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση ανανέωσης μέχρι στιγμής.

Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

Ο Μπερνάρντο Σίλβα “φλερτάρει” με την αποχώρηση από τη Μάντσεστερ Σίτι εδώ και χρόνια, εν μέσω συνεχών συνδέσεων με την Μπαρτσελόνα και την παιδική του αγάπη, την Μπενφίκα. Ωστόσο, η στιγμή φαίνεται πως πλησιάζει, καθώς μπαίνει στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του στο “Έτιχαντ”.

Ένας από τους πιο έμπιστους παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο 31χρονος Πορτογάλος δεν είναι πλέον βασικός σε μόνιμη βάση, μετά τις πρόσφατες προσθήκες νεότερων επιθετικών παικτών. Παράλληλα, είναι εμφανές ότι οι άλλοτε θαυμαστές του ικανότητες έχουν αρχίσει να φθίνουν, καθώς δυσκολεύεται να έχει τον ίδιο αντίκτυπο που τον καθιστούσε έναν από τους πιο επικίνδυνους και δυναμικούς παίκτες της Premier League.

Παρόλα αυτά, ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει ακόμη πολλά να προσφέρει σε ένα πιο αργό πρωτάθλημα, όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνική. Το καλοκαίρι άφησε να εννοηθεί ότι θα αποχωρήσει στο τέλος του συμβολαίου του, λέγοντας: «Μου απομένει ένας χρόνος στο συμβόλαιο, οπότε προφανώς μπορώ να φύγω την επόμενη σεζόν».

Μια συναισθηματική επιστροφή στην Μπενφίκα μοιάζει λογική, ενώ μένει να φανεί αν η Μπαρτσελόνα θα διατηρήσει το ενδιαφέρον της λόγω ηλικίας – αν και μια ελεύθερη μεταγραφή είναι πάντα δελεαστική για τους οικονομικά πιεσμένους Καταλανούς. Παράλληλα, υπάρχει και ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία.

Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά γύρω από το μέλλον του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τον Τσάμπι Αλόνσο. Το καλοκαίρι υποστηρίχθηκε ότι οι “μερένγκες” δεν σκοπεύουν να του προσφέρουν ανανέωση, λόγω ανησυχιών για την απόδοσή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και τη μακροπρόθεσμη φυσική του κατάσταση. Οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν εν μέρει όταν ένας τραυματισμός στον δικέφαλο τον άφησε εκτός για τρεις μήνες τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, από την επιστροφή του έχει ξεκινήσει βασικός σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια της La Liga, παρά τις αναφορές ότι ο 32χρονος δεν έχει πείσει τον Αλόνσο πως αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση στο κέντρο της άμυνας, με τους Ντιν Χάουσεν και Έντερ Μιλιτάο να θεωρούνται προτιμώμενες επιλογές.

Τα τελευταία δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν ότι οι παρατεταμένες συζητήσεις για επέκταση έχουν “παγώσει” μέχρι τις αρχές του 2026, οπότε και ο Ρούντιγκερ θα μπορεί να διαπραγματευτεί προσυμφωνία με άλλον σύλλογο. Ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στο “Μπερναμπέου”, όμως δεν θα του λείψουν οι επιλογές αλλού.

Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι)

Παρότι ο Τζον Στόουνς υπήρξε πιστός υπηρέτης της Μάντσεστερ Σίτι σχεδόν για μία δεκαετία, οι τραυματισμοί αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα και ενδέχεται τελικά να καθορίσουν το μέλλον του στο “Έτιχαντ”. Παρότι επέστρεψε στη δράση έχοντας φτάσει ακόμη και να σκεφτεί την απόσυρση την περασμένη σεζόν, στη διάρκεια του 2025-26 είχε περιορισμένο ρόλο πριν υποστεί νέο πλήγμα με τραυματισμό στον μηρό στις αρχές Δεκεμβρίου.

«Ο σύλλογος θα αποφασίσει τι είναι καλύτερο για τον Τζον, θα δούμε πώς θα αποδώσει», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον Οκτώβριο. «Όταν είναι υγιής, είναι μέρος της ομάδας και της βασικής ενδεκάδας. Τη χρονιά του τρεμπλ ήταν απίστευτος, αλλά από τότε δεν είχε συνέπεια στον αριθμό των αγώνων. Έχει τραυματιστεί πολλές φορές, γι’ αυτό πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».

Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για επέκταση, και αυτός ο κακοχρονισμένος τραυματισμός δεν τον βοηθά στις διαπραγματεύσεις.

Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου)

Μακροχρόνιο στέλεχος της Μπάγερν, ο Λέον Γκορέτσκα κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο υπό τον Βινσέντ Κομπανί στην “Αλιάντς Αρένα”, τη στιγμή που πέρσι φαινόταν βέβαιο ότι θα έμπαινε στο περιθώριο. Παρέμεινε βασικός στο πρώτο μισό της νέας σεζόν, ωστόσο τα ερωτηματικά για το μέλλον του παραμένουν, καθώς μπαίνει στους τελευταίους έξι μήνες του συμβολαίου του και ο σύλλογος φέρεται να αναζητά ήδη τον αντικαταστάτη του.

Με την ευκαιρία για μεταγραφικό όφελος ουσιαστικά χαμένη, είχε αναφερθεί ότι οι Βαυαροί έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε ανανέωση, παρά την αγωνιστική του ανάκαμψη. Έξοδος τον Ιανουάριο θεωρείται απίθανη, με τον Κομπανί να θέλει να τον κρατήσει προς το παρόν. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφέρεται διαχρονικά ως πιθανός προορισμός και αυτές οι φήμες αναμένεται να επανέλθουν, εκτός αν αλλάξει στάση η διοίκηση της Μπάγερν.

Σερζ Γκνάμπρι (Μπάγερν Μονάχου)

Στα 30 του πλέον, ο Σερζ Γκνάμπρι παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα τα τελευταία χρόνια στη Μπάγερν, με μικροτραυματισμούς να επηρεάζουν τη σταθερότητά του και τη θέση του στην ενδεκάδα. Παρ’ όλα αυτά, ξεπέρασε σε διάρκεια τους Κίνγκσλεϊ Κομάν και Λιρόι Σανέ – αμφότεροι αποχώρησαν το καλοκαίρι – παρά μια μέτρια σεζόν 2024-25, όπου είχε μόλις 12 συμμετοχές σε γκολ στην Bundesliga.

Η ανανέωση έμοιαζε απίθανη στην αρχή της σεζόν, όμως το εντυπωσιακό ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, με εννέα συμμετοχές σε γκολ σε 12 αγώνες πρωταθλήματος, τον επανέφερε σε ρόλο βασικού και εντυπωσίασε τη διοίκηση. Σύμφωνα με αναφορές, αυτό οδήγησε στην προσφορά νέου διετούς συμβολαίου.

Μάικ Μενιάν (Μίλαν)

Η αβεβαιότητα γύρω από το συμβόλαιο του Μάικ Μενιάν μοιάζει αποκαλυπτική. Ο τερματοφύλακας φέρεται να είχε συμφωνήσει προφορικά για διετή επέκταση με τη Μίλαν στις αρχές του 2025, ωστόσο με τον Ιανουάριο να έχει φτάσει, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη εξέλιξη.

Η καθυστέρηση αποδίδεται σε διοικητικές αλλαγές στο “Σαν Σίρο” και σε ανησυχίες για την απόδοσή του την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά: ο Γάλλος έφτασε πολύ κοντά στο να αποχωρήσει για την Τσέλσι στο προ-Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταγραφικό παράθυρο του Ιουνίου, αλλά οι “μπλε” δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μειωμένο τίμημα.

Έξι μήνες αργότερα, ο Μενιάν μπορεί πλέον να διαπραγματευτεί ελεύθερη μεταγραφή στο εξωτερικό, αν και η Μίλαν επιμένει ότι σκοπεύει να συζητήσει ανανέωση. Παρ’ όλα αυτά, αναφορές υποστηρίζουν ότι ο ίδιος δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει, με την Τσέλσι να αναμένεται να επιστρέψει.

Ρούμπεν Νέβες (Αλ-Χιλάλ)

Ο Ρούμπεν Νέβες βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του όταν άφησε τη Γουλβς για να γίνει ένας από τους πρώτους μεγάλους “πρεσβευτές” της Saudi Pro League, υπογράφοντας στην Αλ-Χιλάλ το 2023. Μετά από δύο ιδιαίτερα επιδραστικές σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης του τίτλου το 2024-25, ο Πορτογάλος βρίσκεται ήδη στους τελευταίους έξι μήνες του συμβολαίου του, έχοντας απορρίψει μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα πρόταση ανανέωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 28χρονος θα δεχόταν μείωση αποδοχών για να επιστρέψει στην Ευρώπη, με χαλαρές συνδέσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει Ιανουαρίου. Μια συναισθηματική επιστροφή στην Πόρτο έχει επίσης αναφερθεί, αν και τα οικονομικά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

Τον Ιανουάριο θα μπορούσε να αποκτηθεί με περίπου 20 εκατ. λίρες, αν και με πολύ υψηλές αποδοχές. Ωστόσο, δεν θα προκαλούσε έκπληξη αν εξαντλούσε το συμβόλαιό του και επέλεγε ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες το καλοκαίρι.

Μαρκ Γκουέχι (Κρίσταλ Πάλας)

Ύστερα από έντονο δράμα στο φινάλε του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου, ο Μαρκ Γκουέχι παρέμεινε παίκτης της Κρίσταλ Πάλας. Νωρίς την τελευταία ημέρα, όλα έδειχναν ότι ο Άγγλος στόπερ θα κατέληγε στη Λίβερπουλ, η οποία τον παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι. Παρά τη συμφωνία ύψους 35 εκατ. λιρών και την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, η Πάλας ακύρωσε τη μεταγραφή την τελευταία στιγμή, καθώς δεν βρήκε αντικαταστάτη πριν τη λήξη της διορίας.

Θα περίμενε κανείς ότι το μέλλον του θα ήταν ξεκάθαρο, όμως τους τελευταίους μήνες έχει γίνει όλο και πιο ασαφές το πού – και πότε – θα αποχωρήσει. Η Λίβερπουλ θεωρείται ακόμη φαβορί, αλλά η Μπάγερν έχει επίσης μιλήσει μαζί του και έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας προσυμφωνίας. Αυτό ενδέχεται να αναγκάσει τη Λίβερπουλ να πληρώσει τα 35 εκατ. τον Ιανουάριο αν θέλει να τον αποκτήσει.

Νταγιό Ουπαμεκανό (Μπάγερν Μονάχου)

Η τελευταία ενάμιση σεζόν ήταν μεταμορφωτική για τον Νταγιό Ουπαμεκανό υπό τον θρυλικό πρώην στόπερ Βινσέντ Κομπανί. Ο Γάλλος δείχνει πλέον ικανός να εκπληρώσει το τεράστιο δυναμικό του στη Μπάγερν, σχηματίζοντας μια εξαιρετικά δυνατή αμυντική δυάδα με τον νεοαποκτηθέντα Τζόναθαν Τα.

Παρότι το συμβόλαιό του μπαίνει στους τελευταίους έξι μήνες, όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα αποχωρήσει. Στις αρχές Δεκεμβρίου αναφέρθηκε ότι η Μπάγερν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για επέκταση έως το 2030, εν μέσω ενδιαφέροντος από κορυφαίους συλλόγους, κυρίως τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ – αν και η πρώτη θεωρεί τις απαιτήσεις του υπερβολικές.

Εκτός απροόπτου, ο Ουπαμεκανό θα συνεχίσει στην “Αλιάντς Αρένα” για τα επόμενα χρόνια.

