«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό φέρεται να εξετάζει ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, σύμφωνα με πρωτοχρονιάτικο δημοσίευμα της Equipe.

H γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είναι απογοητευμένος από τον χρόνο συμμετοχής του, όπως και από το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Κάπως έτσι, ο 28χρονος παίκτης των ερυθρόλευκων εξετάζει κάποιες επιλογές, οι οποίες φαίνεται να είναι στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Ligue 1. O Oλυμπιακός απέκτησε τον Γιαζίτζι τον Σεπτέμβριο του 2024, με τον Τούρκο να έχει συμβόλαιο έως το 2027.