Να πάει στον... αγύριστο

Mία κακή χρονιά για την ομάδα της Λευκωσίας, με την ελπίδα να αλλάξει η κατάσταση το 2026

Η αβεβαιότητα σε πολλά μέτωπα, ήταν κάτι που έζησαν ιδιαίτερα στον ΑΠΟΕΛ το 2025. Και ήταν μία σεζόν που λένε «να... πάει στον αγύριστο», σε αγωνιστικό επίπεδο αφού η ομάδα απέτυχε να διακριθεί, μένοντας και εκτός Ευρώπης. Κάτι που διόγκωσε και άλλο το θέμα με το οικονομικό, με τη διοίκηση να ψάχνει πόρους για να ορθοποδήσει. Εύχονται στον ΑΠΟΕΛ, η κατάσταση το 2026 να αλλάξει και ο Άγιος Βασίλης να φέρει δώρα...

Ωστόσο, ήταν και μία σεζόν που έφερε σοβαρούς τραυματισμούς, όπως του Αμπάγκνια, του νεαρού Καττιρτζή και πριν λίγες μέρες του Πιέρου Σωτηρίου. Και σίγουρα στον ΑΠΟΕΛ εύχονται να μην ζήσουν ξανά αυτό το δυσάρεστο σκηνικό.

Πάντως, δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα τραυματισμών. Μετά τον Πιέρο Σωτηρίου, ήταν σειρά του Γκάμπριελ Μαϊόλι. Ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού το οποίο θα τον αφήσει εκτός για τις επόμενες βδομάδες. Θυμίζουμε πως ενόψει του αγώνα με την ΕΝΠ, εκτός είναι και οι Λαΐφης-Μάγιερ.

