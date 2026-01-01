Βεζένκοφ: «Το ντέρμπι δίνει μία εβδομάδα ψυχολογία στον νικητή, ο ηττημένος το σκέφτεται λίγο παραπάνω»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Το βράδυ της Παρασκευής (02/01) Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο «Telekom Athens Center» για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στη Media Day των «ερυθρόλευκων» και στάθηκε στη σημασία που έχουν τα ντέρμπι «αιωνίων» και στα κέρδη που προκύπτουν από τη νίκη σε αυτά τα ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρχάς καλή χρονιά με υγεία. Δεύτερον το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για τους φιλάθλους, τους οργανισμούς. Εμείς ως επαγγελματίες το προσεγγίζουμε ως ένα ακόμα παιχνίδι, τελειώνει ο 1ος γύρος και θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε και να παλέψουμε στο 100%».

Για το πόσο σπουδαίο είναι το ντέρμπι: «Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Αν δείτε όμως με το πρόγραμμα που έχουμε, η νίκη και η ήττα ξεχνιέται στο ίδιο βράδυ. Σίγουρα μία τέτοια νίκη δίνει το έξτρα μπουστ, ξέρουμε την ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Για το πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις το ντέρμπι ως "άλλο ένα παιχνίδι": «Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι, σίγουρα όμως το κίνητρο, η ψυχή που πρέπει να βάλουμε, να κερδίσεις εκεί πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Για το ότι υπάρχουν υποχρεώσεις στις μέρες των εορτών: «Είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε αλλά και πέρσι τέτοια μέρα ταξιδεύαμε για το Κάουνας οπότε έχουμε συνηθίσει. Σε όλους αρέσει να παίζουμε παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι 2/1».

Για το αν πρέπει να σταματήσει να έχει κενά διαστήματα ο Ολυμπιακός: «100%. Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του βάζει πίεση, για να κερδίσεις εκεί στη διαχείριση του ρυθμού πρέπει να κάνεις το τέλειο. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις αλλά έχουμε προπονηθεί και είμαστε έτοιμοι».

Για το αν τον ιντριγκάρει το ματσάρισμα με τον Χουάντσο: «Ποτέ δε βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος, πάντα συγκεντρώνομαι στο τι θα κάνω εγώ, έτσι προσεγγίζω τα παιχνίδια».

 

sportfm.gr

