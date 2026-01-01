ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

To 2025 που δεν ήταν άσχημο για την Ομόνοια και ο δύσκολος Ιανουάριος που την περιμένει

Όταν μία ομάδα, όπως είναι η Ομόνοια, μένει χωρίς τίτλο, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και επιτυχημένη. Το γεγονός όμως πως εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο (ως 3η στο πρωτάθλημα 2024-25), και μέσω αυτού πέτυχε ξανά είσοδο σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Conference), μετρίασε κάπως τη... χασούρα. Το 2025 δεν ήταν άσχημο αλλά ούτε και άριστο για τους πράσινους που σαφώς ελπίζουν το 2026 να τους προσφέρει χαρές τροπαίων, που δεν έχουν γευτεί κατά τις δύο τελευταίες σεζόν.

Η αλήθεια είναι πως δείχνει πιο αποφασισμένη τη φετινή σεζόν. Είναι εντός στόχων αφού βρίσκεται στη 2η θέση και όχι μακριά από την κορυφή, παρουσιάζοντας και σε πολλά παιχνίδια όμορφο ποδόσφαιρο. Επιπρόσθετα, η πρόκρισή της στα πλέι οφ του Conference League, όπου θα διεκδικήσει θέση στους «16» τον Φεβρουάριο, αποτελεί επίσης μία σημαντική επιτυχία.

Σίγουρα, στα αξιοσημείωτα του 2025 συγκαταλέγεται και η επιστροφή ενός ανθρώπου που την οδήγησε στο τελευταίο της πρωτάθλημα. Ο Χένινγκ Μπεργκ ανέλαβε ξανά το πηδάλιο, με στόχο να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή, όπως έπραξε το 2021.

Την περιμένει ένας δύσκολος Ιανουάριος τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Το κάθε τι όμως στην ώρα του. Προέχει η αυριανή αναμέτρηση με τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου το διπλό είναι μονόδρομος για να κρατηθεί σε τροχιά κορυφής.

