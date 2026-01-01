ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από τα μεγάλα φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσενιόρ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ψηλά στη λίστα της Τσέλσι για τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι ο 41χρονος Άγγλος τεχνικός του Στρασβούργου, Λίαμ Ροσενιόρ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της Τσέλσι, η οποία το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Έντσο Μαρέσκα, με γνώμονα την άμεση βελτίωση της εικόνας του συλλόγου στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, οι «μπλε» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις προπονητών για τη διάδοχη κατάσταση, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Τσάβι και Φάμπρεγας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, εκ των φαβορί για τον πάγκο των Λονδρέζων είναι ο Λίαμ Ροσενιόρ του Στρασβούργου!

Ο 41χρονος Βρετανός τεχνικός βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του γαλλικού συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, έχοντας παρουσιάσει εκπληκτική δουλειά. Χαρακτηριστικό είναι πως σε 62 ματς μετρά 32 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος, το Στρασβούργο τερμάτισε πρώτο στη League Phase του Conference League και στη Ligue 1 φιγουράρει στην 7η θέση.

 

