ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και ανοδική πορεία στη Λίβερπουλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και ανοδική πορεία στη Λίβερπουλ»

Ο Άρνε Σλοτ εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει Λιντς, στάθηκε στη βελτίωση της Λίβερπουλ και τόνισε πως το 2026 πρέπει να ξεκινήσει με την ίδια νοοτροπία.

Αισιόδοξος και με ξεκάθαρα θετικό τόνο εμφανίστηκε ο Άρνε Σλοτ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Λιντς στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Ολλανδός τεχνικός υπογράμμισε πως οι τέσσερις διαδοχικές νίκες έχουν δώσει σταθερότητα στους «reds», σημειώνοντας ότι η ομάδα δείχνει σημάδια αγωνιστικής ανόδου, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμα στο ταβάνι της.

Παράλληλα, στάθηκε και στη δυναμική της Λιντς, η οποία μετρά πέντε παιχνίδια αήττητη, με σημαντικά αποτελέσματα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε τέσσερις διαδοχικές νίκες και αυτό μας έχει δώσει σταθερότητα την ώρα που συνεχίζουμε για να βρούμε την καλύτερη φόρμα μας. Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να πούμε το ίδιο και για την Λιντς που είναι αήττητη εδώ και πέντε ματς μετά από την ήττα της από την Μάντσεστερ Σίτι στις αρχές του Δεκεμβρίου.Σε αυτό το διάστημα, έφεραν ισοπαλία με εμάς ενώ νίκησαν την Τσέλσι και την Κρίσταλ Πάλας δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση. Με αυτό το γεγονός στο μυαλό μας, ξέρουμε πως θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία που εμφανίσαμε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι μας απέναντι στην Γουλβς.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βεζένκοφ: «Το ντέρμπι δίνει μία εβδομάδα ψυχολογία στον νικητή, ο ηττημένος το σκέφτεται λίγο παραπάνω»

EUROLEAGUE

|

Category image

Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και ανοδική πορεία στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα μεγάλα φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσενιόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 10 κορυφαίοι ελεύθεροι παίκτες του 2026 που μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από τον Ιανουάριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Έντσο Μαρέσκα από την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε πως έκανε σκέψεις να αποσυρθεί από το τένις!

Τένις

|

Category image

Ανανεώνει… πρόωρα μέχρι το 2028 ο Σπαλέτι στη Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αθλητικές προφητείες της τεχνητής νοημοσύνης: Ποιοι θα σηκώσουν κούπες το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραστίτης: «Η Ανόρθωση είναι ιστορική ιδέα και μια συλλογική συνείδηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλος Μπακαμπού με τις μαροκινές αρχές: «Δεν έχω τις βαλίτσες μου, έπρεπε να τις είχα παραλάβει από τις 19 Δεκεμβρίου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός θέλει δανεικό τον Κόστιτς

Ελλάδα

|

Category image

Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικά εκτός ντέρμπι ο Γουόρντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Μία χρονιά ανεπανάληπτη, με πολλές χαρές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη