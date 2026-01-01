Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και ανοδική πορεία στη Λίβερπουλ»

Αισιόδοξος και με ξεκάθαρα θετικό τόνο εμφανίστηκε ο Άρνε Σλοτ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Λιντς στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Ολλανδός τεχνικός υπογράμμισε πως οι τέσσερις διαδοχικές νίκες έχουν δώσει σταθερότητα στους «reds», σημειώνοντας ότι η ομάδα δείχνει σημάδια αγωνιστικής ανόδου, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμα στο ταβάνι της.

Παράλληλα, στάθηκε και στη δυναμική της Λιντς, η οποία μετρά πέντε παιχνίδια αήττητη, με σημαντικά αποτελέσματα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε τέσσερις διαδοχικές νίκες και αυτό μας έχει δώσει σταθερότητα την ώρα που συνεχίζουμε για να βρούμε την καλύτερη φόρμα μας. Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να πούμε το ίδιο και για την Λιντς που είναι αήττητη εδώ και πέντε ματς μετά από την ήττα της από την Μάντσεστερ Σίτι στις αρχές του Δεκεμβρίου.Σε αυτό το διάστημα, έφεραν ισοπαλία με εμάς ενώ νίκησαν την Τσέλσι και την Κρίσταλ Πάλας δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση. Με αυτό το γεγονός στο μυαλό μας, ξέρουμε πως θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία που εμφανίσαμε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι μας απέναντι στην Γουλβς.

