Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

Τα βλέμματα, όπως είναι αντιληπτό, πέφτουν στη μάχη για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί που η Πάφος FC μπαίνει ως πρωτοπόρος, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο αφού ως γνωστό δεν έγινε ο αγώνας της με τον ΑΠΟΕΛ, τη 15η αγωνιστική. Είναι στο +1 από την Ομόνοια, στο +3 από την ΑΕΚ και στο +4 από τον Άρη και στο +8 από τον 5ο ΑΠΟΕΛ.

Σε αυτό το διάστημα θα έχουμε σημαντικά ντέρμπι ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη εξάδα. Αρχής γενομένης από αυτό της Κυριακής (04/01) στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλων και Πάφο. Το «Αλφαμέγα» θα φιλοξενήσει τη 17η αγωνιστική ακόμη δύο κομβικά ντέρμπι. Αρχικά το ΑΕΛ-Ομόνοια (09/01) και ακολούθως το Άρης-ΑΕΛ (10/01). Οι γαλαζοκότρινοι κάνουν προσπάθεια να εισέλθουν στην εξάδα.

Επίσης το ίδιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τη μάχη ανάμεσα σε Απόλλων-ΑΠΟΕΛ για τη 18η αγωνιστική. Τη 19η αγωνιστική η Πάφος FC που θα έχει ταυτόχρονα και υποχρεώσεις στην Ευρώπη (21/01 με Τσέλσι εκτός και 28/01 με Σλάβια Πράγας εντός), θα παίξει με την ΑΕΚ σε μία κομβική μάχη με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι όμως το μοναδικό ντέρμπι αφού και πάλι στο «Αλφαμέγα», θα γίνει η αναμέτρηση Άρη-Ομόνοιας.

