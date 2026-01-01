ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

Το σκηνικό για το γήπεδο της Λεμεσού στη συνέχεια

Τα βλέμματα, όπως είναι αντιληπτό, πέφτουν στη μάχη για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί που η Πάφος FC μπαίνει ως πρωτοπόρος, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο αφού ως γνωστό δεν έγινε ο αγώνας της με τον ΑΠΟΕΛ, τη 15η αγωνιστική. Είναι στο +1 από την Ομόνοια, στο +3 από την ΑΕΚ και στο +4 από τον Άρη και στο +8 από τον 5ο ΑΠΟΕΛ.

Σε αυτό το διάστημα θα έχουμε σημαντικά ντέρμπι ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη εξάδα. Αρχής γενομένης από αυτό της Κυριακής (04/01) στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλων και Πάφο. Το «Αλφαμέγα» θα φιλοξενήσει τη 17η αγωνιστική ακόμη δύο κομβικά ντέρμπι. Αρχικά το ΑΕΛ-Ομόνοια (09/01) και ακολούθως το Άρης-ΑΕΛ (10/01). Οι γαλαζοκότρινοι κάνουν προσπάθεια να εισέλθουν στην εξάδα.

Επίσης το ίδιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τη μάχη ανάμεσα σε Απόλλων-ΑΠΟΕΛ για τη 18η αγωνιστική. Τη 19η αγωνιστική η Πάφος FC που θα έχει ταυτόχρονα και υποχρεώσεις στην Ευρώπη (21/01 με Τσέλσι εκτός και 28/01 με Σλάβια Πράγας εντός), θα παίξει με την ΑΕΚ σε μία κομβική μάχη με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι όμως το μοναδικό ντέρμπι αφού και πάλι στο «Αλφαμέγα», θα γίνει η αναμέτρηση Άρη-Ομόνοιας.

Διαβάστε επίσης

Ιανουάριος, ο μήνας της κρίσης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ήταν άσχημο αλλά ούτε και άριστο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωτοχρονιά με απογοήτευση και μεγάλη στεναχώρια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η επιστροφή του Ανδρέα Μιχαηλίδη στους πάγκους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νεϊμάρ και Σάντος μέχρι το τέλος του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη