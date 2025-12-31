ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιανουάριος, ο μήνας της κρίσης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ιανουάριος, ο μήνας της κρίσης

Ζεσταίνουν ξανά τις μηχανές τους οι ομάδες και με το μπάσιμο του 2026 αρχίζουν τα δύσκολα για όλους.

Τόσο για αυτές που βρίσκονται στα άνω διαζώματα όσο και για αυτές που είναι στα κάτω.

Ο Ιανουάριος δεν είναι ένας μήνας που απλώς θα παιχτούν κάποιες αγωνιστικές. Είναι μία περίοδος που ουσιαστικά παίζονται οι κόποι μιας χρονιάς. Και ας κλείνει τον Μάιο η αγωνιστική σεζόν.

Και ο λόγος είναι πως εκτός από τις αγωνιστικές για το πρωτάθλημα, θα γίνουν και οι αγώνες για τους «16» του κυπέλλου Coca-Cola. Ένας σημαντικός θεσμός που προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο και αποτελεί το «σωσίβιο» σε περίπτωση αποτυχίας στο πρωτάθλημα.

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

Τα βλέμματα, όπως είναι αντιληπτό, πέφτουν στη μάχη για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί που η Πάφος FC μπαίνει ως πρωτοπόρος, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο αφού ως γνωστό δεν έγινε ο αγώνας της με τον ΑΠΟΕΛ, τη 15η αγωνιστική.

Είναι στο +1 από την Ομόνοια, στο +3 από την ΑΕΚ και στο +4 από τον Άρη και στο +8 από τον 5ο ΑΠΟΕΛ. Σε αυτό το διάστημα θα έχουμε σημαντικά ντέρμπι ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη εξάδα. Αρχής γενομένης από αυτό της Κυριακής (04/01) στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλων και Πάφο. Το «Αλφαμέγα» θα φιλοξενήσει τη 17η αγωνιστική ακόμη δύο κομβικά ντέρμπι. Αρχικά το ΑΕΛ-Ομόνοια (09/01) και ακολούθως το Άρης-ΑΕΛ (10/01). Οι γαλαζοκότρινοι κάνουν προσπάθεια να εισέλθουν στην εξάδα. Επίσης το ίδιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τη μάχη ανάμεσα σε Απόλλων-ΑΠΟΕΛ για τη 18η αγωνιστική.

Τη 19η αγωνιστική η Πάφος FC που θα έχει ταυτόχρονα και υποχρεώσεις στην Ευρώπη (21/01 με Τσέλσι εκτός και 28/01 με Σλάβια Πράγας εντός), θα παίξει με την ΑΕΚ σε μία κομβική μάχη με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι όμως το μοναδικό ντέρμπι αφού και πάλι στο «Αλφαμέγα», θα γίνει η αναμέτρηση Άρη-Ομόνοιας.

Η μάχη της σωτηρίας

Λεπτές είναι οι ισορροπίες όσον αφορά τον υποβιβασμό. Γίνεται σκληρή μάχη, με την Ανόρθωση, την οποία είχαμε συνηθίσει να κάνει πορείες πρωταθλητισμού, να δίνει φέτος άλλη... μάχη. Η Ένωση με τον έναν βαθμό, ουσιαστικά πήρε τον δρόμο προς τη Β΄ Κατηγορία και έτσι θα πέσουν κορμιά για τις άλλες δύο θέσεις.

Την προσεχή αγωνιστική (16η) η Ομόνοια Αραδίππου θα υποδεχθεί την Ε.Ν. Ύψωνα ενώ την επόμενη (17η), η Ανόρθωση θα κοντραριστεί με τον Εθνικό Άχνας και η Ε.Ν. Ύψωνα θα τα πει με τον Ολυμπιακό. Πολύ κομβικό θα είναι επίσης μέσα στον Ιανουάριο το ματς Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός Άχνας.

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

19:00 ..... Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου

17:00 ............... Εθνικός Άχνας - ΑΕΛ

18:00 ....................... ΑΠΟΕΛ - Ένωση

19:00 ................... Ακρίτας - Ομόνοια

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

16:00 .................. Ολυμπιακός - Άρης

17:00 ...................... ΑΕΚ - Ανόρθωση

19:00 ............. Απόλλων - Πάφος FC

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου

19:00 .......................... ΑΕΛ - Ομόνοια

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου

19:00 ................................ Άρης - ΑΕΚ

19:00 ..................... ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου

17:00 ... Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας

19:00 ................... Ένωση - Απόλλων

 Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 ....... Πάφος FC - Ομόνοια Αρ.

19:00 ...... Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 ............. Εθνικός Άχνας - Άρης

17:00 ............................ Ακρίτας - ΑΕΛ

19:00 ........ Ολυμπιακός - Πάφος FC

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 ............. Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ..................... ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 .................. Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 .............. Ομόνοια Αρ. - Ένωση

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

19:00 ............ ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ.

 Σάββατο, 24 Ιανουαρίου

16:00 . Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός Άχνας

17:00 ............... Ένωση - Ολυμπιακός

 19:00 ................. Απόλλων - Ακρίτας

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

16:00 ..................... Ανόρθωση - ΑΕΛ

19:00 ........................ Άρης - Ομόνοια

19:00 ....................... Πάφος FC - ΑΕΚ

20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 (Δεν έχει ακόμη καθοριστεί) Ακρίτας - Ανόρθωση ΑΕΛ - Άρης Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα Εθνικός Άχνας - Πάφος FC ΑΕΚ - Ένωση Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ Ομόνοια Αρ. - Απόλλων

Η οκτάδα θα βγει σε δόσεις Σε τέσσερις δόσεις θα γίνει η φάση των «16» και πριν μπούμε στον Φεβρουάριο θα είναι γνωστές οι οκτώ ομάδες που θα παίξουν στα προημιτελικά, διεκδικώντας έτσι το τρόπαιο του κυπέλλου Coca-Cola.

Αν και όλα τα ματς έχουν τη σημασία τους, η 14η Ιανουαρίου περιλαμβάνει δύο γιγαντομαχίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

17:00 ..............ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ.

17:00 .............. Πάφος FC - Ακρίτας

17:00 ........ Εθνικός Άχνας - Ένωση

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου

17:00 .. Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

17:00 .... Απόλλων - Ανόρθωση

18:00 ................. Ομόνοια - ΑΕΚ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

 17:00 Σαλαμίνα - Διγενής Μόρ.

18:00 ....................... Άρης - ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Πάφος FC11-1-230-1034

2. Ομόνοια10-3-234-1033

3. ΑΕΚ9-4-227-1431

4. Άρης9-3-331-1230

5. ΑΠΟΕΛ7-5-227-1126

6. Απόλλων7-3-517-1624

7. ΑΕΛ6-3-619-2221

8. Ακρίτας5-4-615-2219

9. Ολυμπιακός3-7-513-2116

10. Oμόνοια Αρ.4-2-910-2214

11. Εθνικός Άχνας4-2-917-2914

12. Ανόρθωση2-8-512-2214

13. Ε.Ν. Ύψωνα3-2-1011-2211

14. Ένωση0-1-144-341

 

 

 

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη