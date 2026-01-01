ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεϊμάρ και Σάντος μέχρι το τέλος του 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νεϊμάρ και Σάντος μέχρι το τέλος του 2026

Ο Βραζιλιάνος σταρ Νεϊμάρ κατέληξε σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Σάντος, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Ο 33χρονος επιθετικός,λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, είχε μια δύσκολη σεζόν με τη Σάντος, στην οποία εντάχθηκε στις αρχές της χρονιάς. Ωστόσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει την ομάδα να αποφύγει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία.

Χθες αργά, η πρώην ομάδα του Πελέ δημοσίευσε ένα αινιγματικό βίντεο στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μια αεροφωτογραφία του σταδίου «Βίλα Μπελμίρο» με την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2026, συνοδευόμενο από το κείμενο: «Η ώρα πλησιάζει», αλλά χωρίς να αναφέρει τον Νεϊμάρ, του οποίου το αρχικό συμβόλαιο έληγε τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τη Σελεσάο (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ), δεν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα για πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση για τη Βραζιλία ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει κληθεί ακόμη από τον νέο προπονητή της Βραζιλίας, τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ανέλαβε τον Ιούνιο.

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ήταν άσχημο αλλά ούτε και άριστο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωτοχρονιά με απογοήτευση και μεγάλη στεναχώρια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η επιστροφή του Ανδρέα Μιχαηλίδη στους πάγκους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νεϊμάρ και Σάντος μέχρι το τέλος του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός για τον πρώτο σκόρερ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βεζένκοφ: «Το ντέρμπι δίνει μία εβδομάδα ψυχολογία στον νικητή, ο ηττημένος το σκέφτεται λίγο παραπάνω»

EUROLEAGUE

|

Category image

Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και ανοδική πορεία στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα μεγάλα φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσενιόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 10 κορυφαίοι ελεύθεροι παίκτες του 2026 που μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από τον Ιανουάριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Έντσο Μαρέσκα από την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε πως έκανε σκέψεις να αποσυρθεί από το τένις!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη