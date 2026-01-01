ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε την Πρωτοχρονιά ο Εράν Ζάχαβι!

Ο Ισραηλινός στράικερ, που αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην ιστορία της χώρας του σε διεθνές και συλλογικό επίπεδο, πήρε την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 38 ετών!

Ο πολύπειρος επιθετικός έλυσε το συμβόλαιό του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του, με την «ομάδα του λαού» να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στον σύλλογο.

Στην πλούσια καριέρα του, ο Ζάχαβι μέτρησε περισσότερες από 650 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, μετρώντας συνολικά 379 γκολ και 101 ασίστ.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

