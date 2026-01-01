Τέλος και επίσημα ο Έντσο Μαρέσκα από την Τσέλσι!

Πρωτοχρονιάτικο «διαζύγιο» για Τσέλσι και Έντσο Μαρέσκα!

Λίγες μόνο ώρες από την έλευση του 2026, οι Λονρέζοι και ο Ιταλός τεχνικός πήραν την απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους και να τερματίσουν τη συνεργασία τους μετά από 1,5 χρόνο κοινής πορείας.

Τις τελευταίες ημέρες, το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν αρκετά τεταμένο, με τα δημοσιεύματα να ήθελαν τον ίδιο τον προπονητή να σκέφτεται σοβαρά την παραίτησή του.

Εντούτοις, οι δύο πλευρές είχαν μια έκτακτη συνάντηση σήμερα για να συζητηθεί το τι μέλλει γενέσθαι για το μέλλον τους, παίρνοντας τελικώς την απόφαση να λήξουν το συμβόλαιό τους που είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Στο διάστημα που βρέθηκε στον πάγκο των «μπλε», ο Μαρέσκα είχε 52 νίκες, 21 ήττες και 16 ισοπαλίες σε 92 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, οδηγώντας τον σύλλογο στην κατάκτηση του περσινού Conference League, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

sportfm.gr