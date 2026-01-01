ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

O Μπρέναν Τζόνσον έδωσε τα διαπιστευτήριά του στο διάστημα της παραμονής του στην Νότιγχαμ για μία τετραετία και η Τότεναμ πείστηκε πως έπρεπε να επενδύσει πάνω του, με την ομάδα του Βορείου Λονδίνου να δίνει το ποσό των 54 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2023 για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Δύο χρόνια αργότερα ο Ουαλός στράικερ την έστειλε στον έβδομο ουρανό καθώς ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Europa League απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το οποίο χάρισε το πρώτο τρόπαιο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στα σπιρούνια, ωστόσο ούτε αυτό το γεγονός ούτε το ότι ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του με 18 γκολ δεν ήταν αρκετά για να εξαντλήσει το συμβόλαιό του.

Ναι μεν είχε υπογράψει εξαετές συμβόλαιο με την Τότεναμ που θα τον κρατούσε τουλάχιστον ως το 2029, όμως φέτος ο ρόλος του περιορίστηκε δραστικά, με τον διάδοχο του Άγγελου Ποστέκογλου, Τόμας Φρανκ, να μην τον έχει μέσα στα βασικά πλάνα του και δίπλα στον παίκτη να μπαίνει επίσημα η σφραγίδα “πωλείται”.

Φυσικά, με το που έγινε διαθέσιμος άνοιξε αυτόματα την όρεξη αρκετών ομάδων, με την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει την άτυπη κούρσα της απόκτησής του καθώς ήρθε σε συμφωνία με την συμπολίτισσά της έναντι του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι απομένει για να σφραγιστεί το deal που μοιάζει να είναι ένα βήμα από την ολοκλήρωσή του; Όπως αναφέρει το “BBC”, ο Τζόνσον αναμένεται να έχει ένα ραντεβού με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, με τον 24χρονο Ουαλό επιθετικό να επιθυμεί να μία κατ’ιδίαν συζήτηση με τον τεχνικό των αετών για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος που θα έχει στη νέα του ομάδα σε περίπτωση που δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως για τη μετακίνησή του από την Τότεναμ στην Κρίσταλ Πάλας, αυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική σεζόν που η ομάδα του Βορείου Λονδίνου θα χάσει τον κορυφαίο σκόρερ της έπειτα από τις αποχωρήσεις των Χάρι Κέιν και Σον.

 

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ήταν άσχημο αλλά ούτε και άριστο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωτοχρονιά με απογοήτευση και μεγάλη στεναχώρια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η επιστροφή του Ανδρέα Μιχαηλίδη στους πάγκους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νεϊμάρ και Σάντος μέχρι το τέλος του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός για τον πρώτο σκόρερ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βεζένκοφ: «Το ντέρμπι δίνει μία εβδομάδα ψυχολογία στον νικητή, ο ηττημένος το σκέφτεται λίγο παραπάνω»

EUROLEAGUE

|

Category image

Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και ανοδική πορεία στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα μεγάλα φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσενιόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 10 κορυφαίοι ελεύθεροι παίκτες του 2026 που μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από τον Ιανουάριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Έντσο Μαρέσκα από την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε πως έκανε σκέψεις να αποσυρθεί από το τένις!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη