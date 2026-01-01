Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

O Μπρέναν Τζόνσον έδωσε τα διαπιστευτήριά του στο διάστημα της παραμονής του στην Νότιγχαμ για μία τετραετία και η Τότεναμ πείστηκε πως έπρεπε να επενδύσει πάνω του, με την ομάδα του Βορείου Λονδίνου να δίνει το ποσό των 54 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2023 για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Δύο χρόνια αργότερα ο Ουαλός στράικερ την έστειλε στον έβδομο ουρανό καθώς ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Europa League απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το οποίο χάρισε το πρώτο τρόπαιο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στα σπιρούνια, ωστόσο ούτε αυτό το γεγονός ούτε το ότι ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του με 18 γκολ δεν ήταν αρκετά για να εξαντλήσει το συμβόλαιό του.

Ναι μεν είχε υπογράψει εξαετές συμβόλαιο με την Τότεναμ που θα τον κρατούσε τουλάχιστον ως το 2029, όμως φέτος ο ρόλος του περιορίστηκε δραστικά, με τον διάδοχο του Άγγελου Ποστέκογλου, Τόμας Φρανκ, να μην τον έχει μέσα στα βασικά πλάνα του και δίπλα στον παίκτη να μπαίνει επίσημα η σφραγίδα “πωλείται”.

Φυσικά, με το που έγινε διαθέσιμος άνοιξε αυτόματα την όρεξη αρκετών ομάδων, με την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει την άτυπη κούρσα της απόκτησής του καθώς ήρθε σε συμφωνία με την συμπολίτισσά της έναντι του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι απομένει για να σφραγιστεί το deal που μοιάζει να είναι ένα βήμα από την ολοκλήρωσή του; Όπως αναφέρει το “BBC”, ο Τζόνσον αναμένεται να έχει ένα ραντεβού με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, με τον 24χρονο Ουαλό επιθετικό να επιθυμεί να μία κατ’ιδίαν συζήτηση με τον τεχνικό των αετών για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος που θα έχει στη νέα του ομάδα σε περίπτωση που δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως για τη μετακίνησή του από την Τότεναμ στην Κρίσταλ Πάλας, αυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική σεζόν που η ομάδα του Βορείου Λονδίνου θα χάσει τον κορυφαίο σκόρερ της έπειτα από τις αποχωρήσεις των Χάρι Κέιν και Σον.

