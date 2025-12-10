H απογοήτευση φάνηκε στην απουσία των Ενωσιτών

Όσοι εμπλέκονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης έχουν τη δική τους σοβαρή ευθύνη για την πορεία της ομάδας. Ο τραγικός απολογισμός είναι εκεί καταγραμμένος. Μόλις ένας βαθμός και χωρίς νίκη έπειτα από ένα ολόκληρο γύρο!

Για αυτό και αναμένονται άμεσα εξελίξεις με αποδεσμεύσεις. Η διοίκηση θα προχωρήσει σε μέτρα με πρώτιστο στόχο να εξοικονομήσει λεφτά για τη νέα χρονιά που φαίνεται ότι θα βρει την ομάδα στη Β΄ Κατηγορία και δεν θα υπάρχουν εισοδήματα.

Ο τραγικός απολογισμός είναι εκεί καταγραμμένος. Μόλις ένας βαθμός και χωρίς νίκη έπειτα από ένα ολόκληρο γύρο! Η απογοήτευση είναι πάρα πολύ μεγάλη και τούτο έχει μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο. Ο κόσμος έδειξε την αντίδραση του και τη μεγάλη απογοήτευση του για την τραγική πορεία της ομάδας με την απουσία του από το κρίσιμο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα. Παρά τις εκκλήσεις, οι Παραλιμνίτες δήλωσαν απών.