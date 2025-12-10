ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάνω από ένα μήνα έχει να κερδίσει η Ραπίντ

Η αντίπαλος της Ομόνοιας δεν βρίσκεται στη καλύτερη της κατάσταση ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει τους παίκτες του Μπεργκ

Η Αυστριακή ομάδα πέτυχε τη τελευταία της νίκη στις 2/11 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος όταν επικράτησε με 2-1 της Στούρμ Γκραντς.

Έκτοτε ακολούθησαν 6 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 5 ήττες και μία ισοπαλία. Η Ραπίντ βρίσκεται στην 5η θέση του πρωταθλήματος με 24 βαθμούς σε 16 παιχνίδια. 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη