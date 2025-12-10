Ζήτησε συγγνώμη από τον Σαλάχ ο Κάραγκερ - «Σε αγαπώ ως παίκτη της Λίβερπουλ»

Ο Άρνε Σλοτ έχει αναστατώσει τα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες, αναζητώντας λύσεις για να επαναφέρει την ομάδα του στη σωστή πορεία. Και σε αυτή την αναζήτηση, τόλμησε να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον Μο Σαλάχ για τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Αιγύπτιος τελικά τα κατάφερε μετά την τρίτη φορά. Αυτό συνέβη μετά την ισοπαλία της ομάδας του με 3-3 εναντίον της Λιντς Γιουνάιτεντ, έναν αγώνα στον οποίο δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό.

Όπως αναμενόταν, ο Τζέιμι Κάραγκερ κατακεραύνωσε τον 33χρονο επιθετικό, δεδομένου ότι ο Σαλάχ τον ανέφερε στις δηλώσεις του. Στη συνέχεια, τόνισε ότι ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ θα «τον επέκρινε ξανά και ξανά» μετά από αυτές τις δηλώσεις.

«Πίστευα ότι αυτό που έκανε μετά το παιχνίδι ήταν ντροπή. Κάθε φορά που ο Μο Σαλάχ εμφανίζεται στη μικτή ζώνη —κάτι που έχει κάνει τέσσερις φορές σε οκτώ χρόνια— είναι κάτι προσχεδιασμένο ανάμεσα σε εκείνον και τον μάνατζέρ του, με στόχο να προκληθεί η μέγιστη ζημιά και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική του θέση. Περίμενε μια κακή εμφάνιση και διάλεξε εκείνη τη στιγμή για να επιτεθεί στον προπονητή. Θα κυνηγήσω τον Μο Σαλάχ μέχρι τέλους αν καταστρέψει την ομάδα μου και το έχει κάνει ήδη αυτό», δήλωσε ο Κάραγκερ στο Sky Sports.

Μία μέρα μετά τις καυστικές δηλώσεις του, ο θρύλος της Λίβερπουλ απολογήθηκε για τα σχόλια του και ζήτησε τη συγχώρεση του Σαλάχ.

«Ήθελα τόσο πολύ να κερδίσει η Λίβερπουλ κόντρα στην Ίντερ, όπως κάνω κάθε φορά που παίζει η Λίβερπουλ, όπως ξέρετε. Περισσότερο για τον προπονητή, για όσα έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες. «Δεν τον γνωρίζω και τόσο καλά, δεν έχω καμία ουσιαστική σχέση μαζί του, αλλά είναι ο προπονητής της Λίβερπουλ, ξέρουμε τι έχει συμβεί και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό. «Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά ήταν χαρακτηριστικό ήταν οι οπαδοί που φώναζαν το όνομά του, όχι όταν το σκορ έγινε 1-0, αλλά όταν έγινε 0-0», ανέφερε αρχικά για τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Ίντερ και έπειτα στάθηκε στα σχόλια που έκανε στον Σαλάχ.

«Μο, ζητώ συγγνώμη αν σε στεναχώρησα. Σε αγαπώ ως παίκτη της Λίβερπουλ, αλλά απλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι καλά εκτός γηπέδου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κάραγκερ στο «CBS Sports» για να του δώσει στη συνέχεια το χέρι ο Μάικ Ρίτσαρντς πριν απαντήσει: «Αυτό είναι δίκαιο, φαινόταν πολύ γνήσιο».

🗣️🎙️ Jamie Carragher “apologizes” to Mohamed Salah:



“Mo, I apologize if I have upset you. I love you as the Liverpool player, but you just need to behave yourself off the pitch” pic.twitter.com/xcGy0VcbUM — Salah Updates (@SalahUpdates) December 9, 2025

