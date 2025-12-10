ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Παρτίζαν και Πεναρόγια ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2027»

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Παρτίζαν βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο για να αντικαταστήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Χουάν Πεναρόγια να είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2027.

Όπως όλα δείχνουν ο Χουάν Πεναρόγια θα γίνει ο νέος προπονητής της Παρτίζαν.

Μετά τον… χαμό που προκλήθηκε με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας, η Παρτίζαν βρισκόταν σε αναζήτηση νέου τεχνικού, ώστε να τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με Μέσα της Σερβία, το κλαμπ έχει εστιάσει στον Καταλανό προπονητή, τονίζοντας μάλιστα ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία και αναμένεται να υπογράψει άμεσα συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2027.

Η πιο πρόσφατη δουλειά του 56χρονου ήταν ο πάγκος της Μπαρτσελόνα με την οποία και ξεκίνησε τη σεζόν, μέχρι να έρθει και να τον… αλλάξει ο Τσάβι Πασκουάλ.

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

