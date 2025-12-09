Θα κουνήσουν πολλοί μαντίλι...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε αναμονή αποφάσεων για το μέλλον της ομάδας βρίσκονται στο Παραλίμνι.

Άλλωστε η διοίκηση της Ένωσης είχε στείλει το μήνυμα πως, εάν δεν κερδιζόταν η κομβική μάχη απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, θα προέκυπταν εξελίξεις. Όχι μόνο δεν κέρδισε η Ένωση αλλά είχε και κακή απόδοση. Με μόλις έναν βαθμό στον α΄ γύρο, η ομάδα βαδίζει ολοταχώς για τη Β΄ Κατηγορία και, σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν, έρχονται αποδεσμεύσεις για να γίνει περισυλλογή στο οικονομικό κομμάτι. 

Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές-τουρίστες στο ρόστερ που ήρθαν από τον Νταμίρ Κάναντι και οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε. Συνεπώς η απόφαση για το ποιοι θα αποχωρήσουν είναι πολύ εύκολη. Την Κυριακή η Ένωση θα φιλοξενήσει την Πάφο.

Ο Γιώργος Κοσμάς, που στα τέσσερα παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο είχε μία ισοπαλία και τρεις ήττες, προετοιμάζει την ομάδα για το κυριακάτικο παιχνίδι, με στόχο να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

