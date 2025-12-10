Τα βρήκε με Γκερέιρο, πάει και για Κόστιτς η Μπενφίκα

Διπλή ενίσχυση επίκειται στην Μπενφίκα, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε σημερινό ρεπορτάζ της η αθλητική εφημερίδα «A Bola», αναφέροντας ότι οι Λουζιτανοί έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του Ραφαέλ Γκερέιρο, ενώ κινούνται για την απόκτηση και του Φίλιπ Κόστιτς!

Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ δεν υπολογίζεται για βασικός από τον Βενσάν Κομπανί και δέχτηκε την προσφορά για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών της Μπενφίκα, η οποία έδωσε και πέντε εκατομμύρια ευρώ στους Βαυαρούς για να τον κάνει δικό της άμεσα.

Παράλληλα, ο Σέρβος εξτρέμ -που γνωρίζει τον Ζοζέ Μουρίνιο από την κοινή θητεία τους στη Φενέρμπαχτσε- μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από τους «μπιανκονέρι», οπότε επίσης είναι εφικτή η απόκτησή του από τους «αετούς της Λισαβόνας».

