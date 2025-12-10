ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα βρήκε με Γκερέιρο, πάει και για Κόστιτς η Μπενφίκα

Ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αναφέρει ότι η Μπενφίκα έχει ήδη συμφωνήσει ενόψει Γενάρη με Ραφαέλ Γκερέιρο και Μπάγερν Μονάχου, ενώ αναμένεται να συμβεί το ίδιο και με τη Γιουβέντους για τον Φίλιπ Κόστιτς.

Διπλή ενίσχυση επίκειται στην Μπενφίκα, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

 

 

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε σημερινό ρεπορτάζ της η αθλητική εφημερίδα «A Bola», αναφέροντας ότι οι Λουζιτανοί έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του Ραφαέλ Γκερέιρο, ενώ κινούνται για την απόκτηση και του Φίλιπ Κόστιτς!

Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ δεν υπολογίζεται για βασικός από τον Βενσάν Κομπανί και δέχτηκε την προσφορά για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών της Μπενφίκα, η οποία έδωσε και πέντε εκατομμύρια ευρώ στους Βαυαρούς για να τον κάνει δικό της άμεσα.

Παράλληλα, ο Σέρβος εξτρέμ -που γνωρίζει τον Ζοζέ Μουρίνιο από την κοινή θητεία τους στη Φενέρμπαχτσε- μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από τους «μπιανκονέρι», οπότε επίσης είναι εφικτή η απόκτησή του από τους «αετούς της Λισαβόνας».

 

sportfm.gr

 

 

