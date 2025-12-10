Γι’ ακόμη ένα λιθαράκι για την απευθείας πρόκριση

Με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Conference League, η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται από χθες το βράδυ στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, όπου αύριο (19:45) δίνει τον καθοριστικό αγώνα με την τοπική Χάκεν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μπόνους για πιθανή απευθείας πρόκριση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League είναι 800 χιλιάδες ευρώ, συν 400 χιλιάδες με την κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πόσο σημαντικό θα είναι για την ΑΕΚ εάν καταφέρει να επιστρέψει από την Σουηδία με νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στην αποστολή των κιτρινοπράσινων συμπεριλήφθηκαν τελικά οι Σαμπορίτ και Ρομπέρζ, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα. Κατά πόσο θα φορέσουν ή όχι φανέλα βασικού στον αυριανό αγώνα, αυτό θα το κρίνει η τεχνική ηγεσία, ανάλογα και με την αγωνιστική τους ετοιμότητα. Εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας Ροντέν καθώς και οι Χάιρο και Αμίρ, οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Στη Σουηδία η ΑΕΚ καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές φετινές ευρωπαϊκές της εμφανίσεις, ειδικά στη League Phase της διοργάνωσης, όπου παραμένει η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ, έχοντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Εκτός έδρας μετρά την ιστορική νίκη σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας και την ισοπαλία στην Κροατία απέναντι στη Ριέκα. Από τον περασμένο Ιούλιο, οπόταν ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, η ΑΕΚ σε σύνολο 12 ευρωπαϊκών αγώνων πέτυχε τέσσερις νίκες, εξήλθε ισόπαλη τρεις φορές και ηττήθηκε σε τέσσερα παιχνίδια. Οι δύο απ’ αυτές τις ήττες, όμως, εκτός έδρας από Παρτιζάν (στο 90λεπτο) και Λέγκια, αποδείχθηκαν ανώδυνες, διότι η ομάδα της Λάρνακας πήρε στο τέλος την πρόκριση.

Η θερμοκρασία στο Γκέτεμποργκ κυμαίνεται τις τελευταίες μέρες από 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Η ΑΕΚ θα προπονηθεί σήμερα στις 19:30 ώρα Κύπρου (18:30 τοπική ώρα) στην έδρα της Χάκεν, το «Gamla Ullevi». Εκτεταμένο rotation στην αρχική ενδεκάδα δεν προβλέπεται από τον Ιδιάκεθ.