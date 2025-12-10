Στροφή στις... καμηλοδρομίες από τον Πογκμπά!

Το έκανε το… θαύμα του, πάλι, ο Πολ Πογκμπά.

Ο Γάλλος μέσος ανακοίνωσε σήμερα (10/12) την απόφασή του να επενδύσει σε έναν... ιδιαίτερο επιχειρηματικό τομέα, καθώς έγινε μέτοχος και πρεσβευτής της Αλ Χαμπούμπ, μιας ομάδας της Σαουδικής Αραβίας που διοργανώνει... καμηλοδρομίες!

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο Πογκμπά μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media, η Αλ Χαμπούμπ, είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα παγκοσμίως, με στόχο την δημιουργία του πρώτου διεθνώς ρυθμιζόμενου επαγγελματικού πρωταθλήματος αγώνων με καμήλες.

«Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την Αλ Χαμπούμπ. Αυτή η ευκαιρία με άγγιξε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σε ένα επίπεδο πολιτισμού, κληρονομιάς και αφήγησης. Θέλω να είμαι μέρος ενός έργου που ξεπερνά τον αθλητισμό, που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και αναδεικνύει παραδόσεις που αξίζουν να γιορτάζονται», δήλωσε ο 32χρονος χαφ.

sport-fm.gr