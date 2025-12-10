Stoiximan: Ενισχυμένες και Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Γιουβέντους-Πάφος & Ρεάλ-Σίτι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Κύπρου Πάφου απέναντι στην Γιουβέντους απόψε στις 22:00 και άλλες 8 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα της 6η αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των Ιταλών προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.21, η ισοπαλία στα 8.05 και η επικράτηση της κυπριακής ομάδας στα 20.00. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Κενάν Γιλντίζ να σκοράρει πρώτος αποτιμάται στα 4.65, ενώ η Πάφος να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 4.00. Παράλληλα, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 τέρματα συνολικά βρίσκεται στα 3.55.

Ξεχωριστή θέση στο αποψινό πρόγραμμα έχει και η πολυαναμενόμενη μάχη μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επίσης ξεκινά στις 22:00. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της Ρεάλ στα 3.09, την ισοπαλία στα 4.01 και το διπλό των Άγγλων στα 2.34. Μεταξύ των Ενισχυμένων Αποδόσεων συναντάμε το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Φιλ Φόντεν στα 3.00, καθώς και το να επιτευχθεί γκολ πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο 2.82. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχουν οι Χάαλαντ και Εμπαπέ περισσότερα από 1,5 σουτ εντός εστίας, δίνεται στα 3.40.

Για να δείτε τις αποδόσεις της Stoiximan στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις του Champions League πατήστε εδώ

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Διαβαστε ακομη